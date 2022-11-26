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Польша лоббирует наложение санкций на участок нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод из порта Гданьска

Польша обратилась за поддержкой к Германии, чтобы пролоббировать наложение санкций Евросоюза на польско-германский участок нефтепровода "Дружба". Санкции помогут Польше разорвать контракты с российскими нефтяными компаниями без штрафов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Согласно шестому пакету санкций, 5 декабря страны Евросоюза прекратят импорт российской нефти по морю, однако трубопроводные поставки под эмбарго не подпадут. При этом власти Польши публично обязались полностью отказаться от использования российской нефти к концу 2022 года. Для этого польской нефтеперерабатывающей компании Orlen придётся расторгнуть долгосрочные контракты с российскими поставщиками и выплатить им компенсации.

Санкции же позволят разорвать сделку без неустойки. Как сообщает "Коммерсант", Orlen уже подала заявку в "Транснефть" на получение трёх миллионов тонн нефти по "Дружбе" в 2023 году. В Orlen уточнили, что это техническое уведомление о спросе в случае исполнения контрактов. На вопросы Reuters о переговорах по санкциям в Orlen отвечать отказались.

Orlen уже сократила импорт российской нефти до 30% своих потребностей, заменив её поставками из Саудовской Аравии и Норвегии. Также компания намерена наладить поставки из польского портового города Гданьска в германский город Шведт. Маршрут включает в себя участок нефтепровода "Дружба", который в случае наложения на него санкций освободится от российской нефти.

Германия заинтересована в предложении Польши, так как в Шведте находится нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает топливом Берлин. Ранее заводом руководила "Роснефть", однако в сентябре власти Германии взяли её долю под свой контроль – пока на полгода.

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