Поврежденный участок нефтепровода "Дружба" восстановлен

Технические служба польского оператора PERN полностью восстановили работоспособность участка нефтепровода "Дружба", на котором ранее произошла утечка. Об этом говорится в сообщении компании.
В PERN заявили, что прокачка нефти по этой ветке трубопровода возобновлена. Причины возникновения утечки выясняются.
Утечка нефти на участке нефтепровода "Дружба" произошла в ночь с 11 на 12 октября. PERN сообщил, что была повреждена одна из двух веток нефтепровода, ведущая в Германию. Вторая ветка, по которой нефть поставляется в Венгрию, Чехию и Словакию, продолжила работать в штатном режиме.
Вечером 12 октября компания PERN сообщила, что техники установили место утечки нефти из трубопровода "Дружба" и что признаков вмешательства третьих лиц нет.
- В ночь на 26 сентября произошли утечки в газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в Балтийском море. Власти Евросоюза заявили, что газопровод был поврежден намеренно. Полиция Швеции подтвердила версию о том, что утечки на газопроводах произошли в результате взрывов. При этом в полиции подчеркнули, что расследование продолжается и виновных ещё только предстоит установить.
- Нефтепровод "Дружба", построенный в 1960-х годах, был предназначен для поставки сырой нефти с Урала в страны тогдашнего Совета экономической взаимопомощи: Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. Сейчас он проходит из России через территорию Украины и снабжает нефтью Венгрию, Чехию, Словакию и ФРГ.
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