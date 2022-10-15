Поврежденный участок нефтепровода "Дружба" восстановлен

Технические служба польского оператора PERN полностью восстановили работоспособность участка нефтепровода "Дружба", на котором ранее произошла утечка. Об этом говорится в сообщении компании.

В PERN заявили, что прокачка нефти по этой ветке трубопровода возобновлена. Причины возникновения утечки выясняются.

Утечка нефти на участке нефтепровода "Дружба" произошла в ночь с 11 на 12 октября. PERN сообщил, что была повреждена одна из двух веток нефтепровода, ведущая в Германию. Вторая ветка, по которой нефть поставляется в Венгрию, Чехию и Словакию, продолжила работать в штатном режиме.

Вечером 12 октября компания PERN сообщила, что техники установили место утечки нефти из трубопровода "Дружба" и что признаков вмешательства третьих лиц нет.