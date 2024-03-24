Польша потребует от России объяснений из-за залетевшей ракеты

Варшава потребует от Москвы объяснений в связи с нарушением воздушного пространства Польши российской ракетой. Об этом заявил польский МИД. Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 24 марта, запущенная Россией ракета в сторону Украины, залетела в польское воздушное пространство и пробыла там 39 секунд.

"Мы призываем Российскую Федерацию прекратить террористические атаки на жителей и территорию Украины, положить конец войне и заняться решением внутренних проблем страны", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Польши.

По данным польского Минобороны, ракета попала в воздушное пространство в районе города Осердув, вблизи границы с Украиной. Польская армия в ночь с субботы на воскресенье поднимала в воздух свою авиацию. Оперативное командование вооружённых сил Польши оценило действия российских войск как интенсивные. Самолёты вели мониторинг и обеспечивали безопасность польских приграничных регионов.

Российская сторона инцидент пока не комментировала.

О попадании российского снаряда в воздушное пространство Польши сообщалось в конце прошлого года. 29 декабря Варшава заявляла о пролёте над страной российской крылатой ракеты, наносившей удар по Украине.