В ночь на воскресенье Россия атаковала Львовскую область Украины

Российские войска в ночь с субботы на воскресенье обстреливали Львовскую область Украины. Как сообщают Воздушные силы Украины и мэр Львова Андрей Садовый, ракетный удар длился более двух часов. На Львовщину было направлено до 20 ракет и несколько ударных дронов типа "Шахед", все они были сбиты силами ПВО. О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Около десятка крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 были сбиты в небе над Киевом, сообщает Киевская городская военная администрация. Пострадавших нет, однако власти просят жителей украинской столицы пользоваться бомбоубежищами.

В субботу и ночь на воскресенье артиллерийским атакам подверглась Сумская область. Взрывы были слышны также в Кривом Роге, там часть домов осталась без электричества.

Одна из российских крылатых ракет нарушила границы воздушного пространства Польши и оставалась там 39 секунд. Польская армия ночью поднимала в воздух свою авиацию. Об этом пишет в соцсети Х оперативное командование вооружённых сил Польши. Оно оценило действия российских войск как "интенсивные". Самолёты вели мониторинг и обеспечивали безопасность польских приграничных регионов.