Польша в ночь на 25 сентября откроет границу с Беларусью

Польша в ночь на 25 сентября откроет пограничные переходы на границе с Беларусью, закрытые около двух недель назад. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польские власти полностью закрыли границу 11 сентября в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад" - из соображений безопасности. О предстоящем закрытии границы было объявлено ещё до инцидента с нарушением около 20 дронами польского воздушного пространства в ночь на 10 сентября.

Активная фаза учений завершилась 16 сентября. Как заявил Туск, их завершение снижает уровень различных угроз, поэтому, руководствуясь экономическими интересами, правительство решило открыть границу. По словам Туска, власти не будут колебаться, если напряжённость опять возрастёт.



Ожидается, что возобновится движение через два наземных погранперехода, а также по железной дороге.

Литва и Латвия, также граничащие с Беларусью, ввели ограничения на полёты вблизи границы, но не закрыли её полностью.

С ноября 2023 года остаётся полностью закрытой наземная граница между Финляндией и Россией - по решению финских властей. Основанием для закрытия границы стал резкий рост числа жителей третьих стран, просивших убежища в Финляндии прямо на погранпереходах. В Хельсинки обвинили Россию в содействии этому.

