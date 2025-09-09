Польша закроет границу с Беларусью из-за её совместных военных учений с РФ

Польша в ночь на пятницу закроет границу с Беларусью в связи с запланированными там учениями "Запад", сообщил польский премьер Дональд Туск. Железнодорожные переезды также будут закрыты, отмечают местные СМИ.

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооруженных

сил "Запад-2025" пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.

"В Беларуси, в непосредственной близости от границы с Польшей, начинаются весьма агрессивные с точки зрения военной доктрины российско-белорусские учения", - заявил во вторник Дональд Туск, открывая заседание правительства, добавив, что учения касаются Сувалкского коридора. "Мы также имеем дело с растущим числом различных провокаций со стороны России и Беларуси как внутри страны, так и за её пределами", - добавил Туск.

На прошлой неделе МИД Польши рекомендовал польским гражданам покинуть Беларусь и воздержаться от поездок в эту страну. "Это не демократическая страна, и она не дружелюбна по отношению к Польше. Я хотел бы, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно серьезнее", - заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Павел Вронский.

4 сентября белорусское телевидение показало репортаж о задержании в Беларуси гражданина Польши 1998 года рождения по обвинению в шпионаже. Утверждалось, что он собирал информацию о предстоящих белорусско-российских учениях. Туск позднее назвал обвинения против польского гражданина абсурдными. Судя по его заявлению, задержанный - польский монах, навещавший в Беларуси священника, с которым его связывают дружеские отношения, отмечает "Немецкая волна".