Польша закрыла все погранпункты на границе с Республикой Беларусь

В ночь на 12 сентября Польша прекратила работу всех пограничных пунктов на границе с Республикой Беларусь. Перед пропускными пунктами польские пограничники установили металлические заграждения и протянули колючую проволоку, сообщает БелТА.

До этого действовали два пункта пропуска — Брест для пассажирского транспорта, и Козловичи для грузового.

Решение закрыть границу связано с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Они проходят на белорусской территории с 12 по 16 сентября. Власти Польши подчеркнули, что закрытие границы носит бессрочный характер, но не продлится "дольше, чем это необходимо".

О намерении закрыть границу Варшава объявила 9 сентября. На следующий день около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польская армия и союзники по НАТО подняли в воздух истребители. Часть дронов была сбита. Это был первый случай уничтожения дронов над территорией НАТО.

На фоне инцидента воздушное пространство у российско-белорусской границы с 11 по 18 сентября закрыли и власти Латвии.