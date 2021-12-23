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Польские пограничники задержали мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС

Польский пограничник на польско-белорусской границе, декабрь 2021 года 

Погранслужба Польши сообщила о задержании 48 мигрантов, которые за минувшие сутки пытались незаконно перейти белорусско-польскую границу.

Половина из них – граждане Ирака. Они пытались попасть в Польшу на понтоне через реку Свислочь. При этом белорусские службы оказывали им помощь, говорится в сообщении польского ведомства.

  • Миграционный кризис на польско-белорусской границе начался летом и обострился в начале ноября. К декабрю количество беженцев там уменьшилось: стихийные лагеря исчезли, белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре. Около тысячи приехавших покинули белорусскую территорию, вылетев в Ирак.
  • Страны ЕС обвиняют режим Александра Лукашенко в миграционном кризисе на границе. 2 декабря Евросоюз ввёл пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания "Белавиа" и государственное производственное объединение "Белоруснефть". Аналогичные меры приняло Министерство финансов США.

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