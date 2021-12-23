Трофей Лукашенко. Польский дезертир на белорусском ТВ

Польскому солдату Эмилю Чечко, который на прошлой неделе сбежал в Беларусь, грозит до 10 лет тюрьмы за дезертирство. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры в Варшаве. Следующие шаги – это объявление в розыск беглого солдата и привлечение его к уголовной ответственности. Польские службы также ищут доказательства сотрудничества 25-летнего мужчины с белорусской разведкой. Если они докажут, что солдат совершил госизмену, то ему может грозить даже пожизненное тюремное заключение.

Солдат нес службу на польско-белорусской границе, куда с разгаром миграционного кризиса были направлены военнослужащие и полицейские. Он служил в окрестностях польского села Наревки в Хайнувском повяте Подляского воеводства.

Первым о перебежчике сообщил Пограничный комитет Беларуси, который пояснил, что Чечко принял такое решение “в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами”.

Официальная Варшава до обеда 17 декабря опровергала информацию, которую днем ранее начали распространять польские СМИ, ссылаясь на белорусских чиновников. Все это время велись поиски пропавшего солдата. Однако во второй половине дня полякам не оставалось ничего, кроме как признать случай дезертирства: солдат из 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии 16 декабря перешел границу и попросил политического убежища в Беларуси.

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Дезертир и беглый рецидивист

Заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич подчеркнул, что таким образом солдат нарушил устав польской армии и положения Уголовного кодекса.

“Мы имеем дело с нарушением базовых основ функционирования в польской армии: был покинут участок, покинут служебный пост, оружие с боеприпасами было оставлено без присмотра. Все это неприемлемо, недопустимо. Это приведет к далеко идущим последствиям. Также в данном случае стоит говорить о дезертирстве – это уже статья Уголовного кодекса”, – сказал Войцех Скуркевич.

В тот же день, 17 декабря, министр обороны Польши Мариуш Блащак уволил военных, в чьем подчинении находился Эмиль Чечко. Глава оборонного ведомства сообщил, что у солдата были проблемы с законом и он собирался уволиться из армии. “Он никогда не должен был быть направлен на службу на границе”, – написал Блащак в твиттере.

Как сообщали польские СМИ, 11 декабря Чечко был задержан за вождение в нетрезвом виде. Анализы показали, что в его крови содержалось почти 1,5 промилле алкоголя. Полицейские также сделали тест на наркотики, который выявил, что до этого Чечко курил марихуану.

Ранее солдат был осужден за физическое и психическое принуждение в отношении членов семьи. Как уточняет польское региональное издание Gazeta Olsztyńka, мужчина избил свою мать. Также ему было предъявлено обвинение по статье 178 п.1 Уголовного кодекса. В этом случае речь идет об ужесточении уголовной ответственности в отношении виновника катастрофы или аварии.

Он никогда не должен был оказаться там, где ведутся боевые действия

Генерал Вальдемар Скрипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши, в интервью изданию Fakt сказал, что он не помнит случаев государственной измены в польской армии, чтобы солдат “перешел на сторону врага”.

"В данном случае, если солдат был преступником, у меня возникает вопрос: по какому праву он оказался на границе и почему не сработала система раннего предупреждения в подразделении, которая должна была предостеречь командование, что они имеют дело с человеком с не до конца очевидными и понятными намерениями. Если у солдата были проблемы с законом, он немедленно должен был быть лишен возможности нести службу. Он никогда не должен был оказаться в районе операции, находиться там, где ведутся боевые действия”, – сказал генерал Вальдемар Скрипчак.

По мнению генерала, Эмиля Чечко должны казнить, он считает, что это единственное возможное решение в “состоянии войны”. “То, что мы находимся в состоянии войны, обязывает солдата к тому, чтобы он осознавал ответственность за такие действия. А за них придется поплатиться головой”, – сказал генерал в интервью польскому таблоиду Fakt. Однако эту точку зрения не разделяют польские военные и политические элиты. По крайней мере, до сих пор никто из них не прибегал к столь резким формулировкам.

Белорусский шпион?

Польские спецслужбы расследуют, был ли дезертир белорусским шпионом или информатором. Как пишет в своем расследовании польский сайт Onet, белорусы могли вынудить солдата пересечь границу, чтобы использовать его в своей пропаганде.

Если бы солдат в польской форме пересек границу с Беларусью, его бы застрелили

“С момента начала операции на польско-белорусской границе для противника важнее всего была информация о моральности польской армии. Они хотят знать, у кого из них проблемы в семье, кто страдает от зависимостей или у кого есть денежные проблемы. Эту информацию они в дальнейшем могут использовать для вербовки польских солдат”, - говорит анонимный собеседник Onet.

Из нескольких независимых источников, связанных с армией и военными спецслужбами, журналистам стало известно, что, вероятнее всего, Эмиль Чечко какое-то время был белорусским шпионом или как минимум информатором белорусского агента.

“Если бы солдат в польской форме пересек границу с Беларусью, его бы застрелили или бы задержали и посадили в тюрьму, его бы допрашивали несколько дней. Тем временем Чечко поздно вечером перешел границу, кто-то наверняка упростил ему это, а на следующий день рано утром он уже давал интервью белорусским журналистам. Я не сомневаюсь, что это было подготовленная и отрежисированная заранее операция“, - цитирует сайт собственный источник.

Солдат пропаганды

В Беларуси Эмиль Чечко уже успел дать интервью Белорусскому государственному телевиденью. В нем он заявил, что польские солдаты стреляли в мигрантов и активистов, которые помогали людям на границе. Он сказал, что стал свидетелем двух убийств волонтеров. Однако нельзя подтвердить ни то, что поляк говорил это добровольно, ни то, что он сделал это под принуждением белорусских спецслужб.

Теперь на Белорусском государственном телевидении можно услышать "показания единственного благородного поляка".

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын сказал, что белорусские спецслужбы продолжат использовать перебежчика в своих пропагандистских целях. “Он может стать свидетелем в деле, которое будет проводиться против нас. Нам известно об инсинуациях белорусской стороны. Сейчас это приобрело форму "следствия" против нашей страны. Его проводит Следственный комитет Беларуси. Безусловно, в этом "следствии" будут использовать Эмиля Чечко. В качестве польского "свидетеля", который будет подтверждать все обвинения белорусских следователей”, - отметил Жарын.

В колонке, опубликованной в ведущем оппозиционном польском издании Gazeta Wyborcza, журналисты обвиняют польские власти в сложившейся ситуации. По их мнению, запрет на въезд в приграничную зону для журналистов и активистов привел к тому, что теперь на Белорусском государственном телевидении можно услышать "показания единственного благородного поляка", которые состоят из недостоверных и ничем не подтвержденных историй. С начала сентября до конца ноября в 183 населенных пунктах вдоль польско-белорусской границы действовало чрезвычайное положение. Журналисты и сотрудники НКО не могли находиться на этой территории. Сейчас там введен временный запрет на пребывание в этой зоне, то есть журналисты и активисты по-прежнему не могут свободно там работать.

Кризис на границе начался еще летом. Власти Польши и стран Балтии неоднократно утверждали, что он был искусственно создан режимом Лукашенко, который организованно перевозил мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем – на границу с Польшей, Литвой или Латвией. Также европейские лидеры указывали на ответственность Кремля, который финансирует Лукашенко.

Туристические бюро, связанные с самопровозглашенным президентом Беларуси, обещали мигрантам, что они смогут пересечь границу Европейского союза и получить там международную защиту. На деле же эти люди оказались в заложниках, поскольку польские, литовские или латвийские пограничники их не пропускали, а белорусские силовики не давали им вернуться вглубь страны. Люди находились без еды и крова в лесу в мороз. Известно как минимум о 13 смертях. Большинство мигрантов уже вернулись к себе на родину на специальных рейсах, которые были организованы властями их стран. Однако польские пограничники продолжают фиксировать случаи незаконного пересечения границы или попытки силового проникновения на территорию страны.