Польский Сейм намерен смягчить законодательство об абортах

Парламент Польши в пятницу проголосовал за то, чтобы начать работу над смягчением законодательства об абортах. Сейм разработал четыре варианта поправок к закону. Они будут представлены на рассмотрение специальной парламентской комиссии.

В двух из этих документов предлагается разрешить искусственное прерывание беременности по желанию женщины на сроке до 12 недель, как в большинстве европейских стран. В третьем - декриминализировать процедуру аборта. В четвёртом - позволить прерывать беременность, если у плода обнаружены неизлечимые уродства и пороки развития. Такое право польские женщины потеряли при очередном ужесточении абортного законодательства в 2020 году.

Сколько времени займёт обсуждение поправок в парламентской комиссии, пока неясно. Агентство Reuters отмечает, что даже если комиссия одобрит их, законопроект с высокой вероятностью может заблокировать нынешний президент Анджей Дуда, воспользовавшись правом вето, чья партия PiS поддерживала ужесточение законов в этой области. В таком случае следующие попытки смягчить закон можно будет предпринять при следующем президенте, если он будет придерживаться менее консервативных взглядов. Следующие президентские выборы в Польше пройдут летом 2025 года.