Польский Сейм намерен смягчить законодательство об абортах

Парламент Польши в пятницу проголосовал за то, чтобы начать работу над смягчением законодательства об абортах. Сейм разработал четыре варианта поправок к закону. Они будут представлены на рассмотрение специальной парламентской комиссии.
В двух из этих документов предлагается разрешить искусственное прерывание беременности по желанию женщины на сроке до 12 недель, как в большинстве европейских стран. В третьем - декриминализировать процедуру аборта. В четвёртом - позволить прерывать беременность, если у плода обнаружены неизлечимые уродства и пороки развития. Такое право польские женщины потеряли при очередном ужесточении абортного законодательства в 2020 году.
Сколько времени займёт обсуждение поправок в парламентской комиссии, пока неясно. Агентство Reuters отмечает, что даже если комиссия одобрит их, законопроект с высокой вероятностью может заблокировать нынешний президент Анджей Дуда, воспользовавшись правом вето, чья партия PiS поддерживала ужесточение законов в этой области. В таком случае следующие попытки смягчить закон можно будет предпринять при следующем президенте, если он будет придерживаться менее консервативных взглядов. Следующие президентские выборы в Польше пройдут летом 2025 года.
- На данный момент польские законы в отношении абортов являются одними из самых суровых в мире. Прерывание беременности по желанию женщины не разрешено. До 2020 года легальный аборт был возможен только в трёх ситуациях: если беременность наступила в результате изнасилования, если продолжение беременности угрожает жизни женщины, и если у плода выявлены неизлечимые пороки развития. В 2020 году последнюю причину Конституционный суд изъял из закона.
- За 2022 год в медицинских учреждениях Польши была произведена всего 161 процедура искусственного прерывания беременности. Результатом практического запрета на аборты становится рост "абортного туризма" в другие страны и подпольные аборты, несущие риск для жизни и здоровья женщин. Кроме того, польские врачи даже при наличии законных показаний к аборту нередко боятся, что их обвинят в преступлении, что уже несколько раз приводило к смерти женщин. Эти случаи вызывали в Польше массовые протесты.
- Группы по защите прав женщин указывают, что настоящее число абортов среди польских женщин, проводимых либо подпольно, либо в других странах, достигает 80–120 тысяч.
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