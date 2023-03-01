Свердловский омбудсмен: область не справится со второй мобилизацией

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что у области нет ресурсов, чтобы выдержать возможную вторую волну мобилизации. По её словам, воинские части региона не смогут обеспечить необходимые условия содержания для большого количества призывников.

На встрече со студентами Уральского государственного университета Мерзлякова рассказала, что с начала мобилизации много занималась проблемами военнослужащих. По её свидетельствам, в начале призыва учебные центры столкнулись с нехваткой досок для палаток, буржуек и тепловых пушек. Здания были переполнены, а многие мобилизованные были вынуждены спать на голом полу. Власти обещали исправить ситуацию. Однако, по мнению Мерзляковой, если начнётся вторая волна мобилизации, "в военных городках уже не будет никаких условий принимать людей".

Также Мерзлякова сообщила, что в Верхней Туре Свердловской области появилась воинская часть, которая существует только по документам, но в действительности отсутствует. По её словам, к этой части бывают приписаны военнослужащие, получившие ранения в Украине и прошедшие лечение. "Куда идти людям после госпиталя? Ответа нет. Но если мужчины не придут в часть к назначенному числу, то они по закону будут считаться самовольно оставившими часть, а это уже уголовное преступление", – сказала Мерзлякова.

Екатеринбургское издание It's My City приводит цифры из отчётного доклада омбудсмена за 2022 год. Согласно документу, в прошлом году аппарат уполномоченной получил более 6300 обращений. 35,9 процента из них касались защиты прав военнослужащих.

В начале объявленной 21 сентября мобилизации из общевойскового учебного центра в Елани Свердловской области поступали сообщения, что мобилизованные вынуждены ночевать на улице при околонулевой температуре из-за переполненности казарм и неразберихи. Также в этом учебном центре были смерти мобилизованных: только в первые три недели мобилизации там умерли четыре призывника. Причины смерти - сердечный приступ, цирроз печени, передозировка наркотиков и самоубийство. Сейчас, по словам Мерзляковой, в Еланском гарнизоне остались только солдаты-срочники, все мобилизованные отправлены в зону боевых действий.