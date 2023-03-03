США ввели санкции против причастных к делу Кара-Мурзы

Министерство финансов США ввело санкции против шести граждан России, причастных к уголовному преследованию и нарушению прав Владимира Кара-Мурзы.

Под ограничения попали следователь по особо важным делам СК РФ Андрей Задачин, судья Басманного суда Елена Ленская, а также участник ряда судебных процессов в статусе свидетеля обвинения, директор АНО "Независимый эксперт" Данила Михеев.

Кроме того, санкции введены против судья Хамовнического районного суда Дианы Мищенко, которая постановила арестовать Кара-Мурзу; против судьи Мосгорсуда Ильи Козлова, который отклонил апелляцию на постановление Мищенко; и против замминистра юстиции России Олега Свириденко.

"Министерство финансов США присоединяется к многочисленным национальным и международным партнерам и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Владимира Кара-Мурзы. Его задержание – еще один пример того, как Кремль манипулирует российской правовой системой, чтобы заставить замолчать инакомыслящих", – заявил представитель ведомства Брайан Э. Нельсон.