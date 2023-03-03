США ввели санкции против причастных к делу Кара-Мурзы

Министерство финансов США ввело санкции против шести граждан России, причастных к уголовному преследованию и нарушению прав Владимира Кара-Мурзы.
Под ограничения попали следователь по особо важным делам СК РФ Андрей Задачин, судья Басманного суда Елена Ленская, а также участник ряда судебных процессов в статусе свидетеля обвинения, директор АНО "Независимый эксперт" Данила Михеев.
Кроме того, санкции введены против судья Хамовнического районного суда Дианы Мищенко, которая постановила арестовать Кара-Мурзу; против судьи Мосгорсуда Ильи Козлова, который отклонил апелляцию на постановление Мищенко; и против замминистра юстиции России Олега Свириденко.
"Министерство финансов США присоединяется к многочисленным национальным и международным партнерам и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Владимира Кара-Мурзы. Его задержание – еще один пример того, как Кремль манипулирует российской правовой системой, чтобы заставить замолчать инакомыслящих", – заявил представитель ведомства Брайан Э. Нельсон.
- Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Как считает следствие, выступая 15 марта в США перед членами Палаты представителей штата Аризона, Кара-Мурза, "действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию". В частности, тогда речь шла о бомбардировках жилых районов и объектов социальной инфраструктуры Украины.
- "Немецкая волна" обращает внимание на то, что в июле прошлого года против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено еще одно уголовное дело – о деятельности нежелательной организации (оппозиционер был вице-президентом фонда "Свободная Россия", признанного нежелательным на территории РФ). В октябре 2022 года было начато и третье уголовное дело: Кара-Мурза был обвинен в государственной измене.
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