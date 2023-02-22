Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер в СИЗО

Оппозиционного журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу, который находится в московском СИЗО "Водник", отправили в карцер. Об этом телеканалу "Дождь" рассказал адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров. По словам Прохорова, причиной дисциплинарной меры стало то, что после подъёма подследственный лежал на шконке.

Владимир Кара-Мурза 22 апреля 2022 года был внесён Минюстом России в список иноагентов. В тот же день его арестовали. Изначально политику были предъявлены обвинения в распространении "фейков о российской армии". Уже когда он был под арестом, против него были возбуждены дела о сотрудничестве с нежелательной организацией и государственной измене. По совокупности обвинений ему грозит больше 20 лет лишения свободы.

Телеканал "Дождь" уточняет, что начальником СИЗО-5 "Водник" сейчас является Дмитрий Комнов. Ранее он возглавлял СИЗО "Бутырка", в котором в 2009 году тяжело заболел юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Магнитский неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, но в медицинской помощи ему отказывали. Юрист умер в больнице СИЗО "Матросская тишина", куда его перевели за несколько часов до смерти.

Комнов входит в "список Магнитского" - перечень правоохранителей и сотрудников ФСИН, причастных к гибели юриста. Принятия в США "Акта Магнитского", предусматривающего запрет на въезд в страну и заморозку активов для российских политиков и чиновников, ответственных за нарушения прав человека, добился в числе прочих именно Кара-Мурза.

По словам матери Магнитского, Комнов был одним из тех, кто "принимал участие в создании пыточных условий" её сыну, в числе которых она называла многочисленные ночные переводы между камерами, лишение сна, пищи и воды.

После гибели Магнитского Комнов был снят с должности начальника "Бутырки", некоторое время был исполняющим обязанности замначальника другого московского СИЗО, а в августе 2022 года он возглавил "Водник".