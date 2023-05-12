Помощника губернатора Ставрополья обвиняют в хищении средств для армии

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против помощника губернатора края Андрея Воронцова. Его подозревают в хищении более 10 миллионов рублей, предназначавшихся для закупки обмундирования и экипировки для воюющих в Украине российских солдат.

Как сообщает издание "Блокнот Ставрополь", Воронцов с января 2023 года занимает должность помощника губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и по совместительству служит старшим товарищем атамана Ставропольского окружного казачьего общества. По версии следствия, он использовал свое должностное положение, чтобы заключить госконтракты с предпринимателями Сергеем Дудкиным и Александром Титовым, которые затем вовлеклись в схему хищения бюджетных средств, связанную с поставкой резиновых сапог.

Ранее местные издания писали об уголовном деле Дудкина и Титова: их заподозрили в завышении цен на спальные мешки, карематы и резиновые сапоги для армии. Будет ли Воронцов заключен под стражу, пока неизвестно.

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