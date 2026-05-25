"Попытка компенсировать военную беспомощность". Соцсети – об ударах по Киеву

По данным на утро 25 мая число пострадавших в результате российской атаки на Киев в ночь на воскресенье выросло до 87, среди них трое несовершеннолетних. В больницах находится 21 человек, рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Масштабные повреждения зафиксированы в 49 местах.

Министр культуры Украины Татьяна Бережная утром 24 мая опубликовала фотографии, на которых видны повреждения и разрушения целого ряда культурных объектов столицы Украины – Национального художественного музея, Национального музея "Чернобыль", филармонии, музыкальной академии, оперы. "Это самая масштабная серия повреждений культурных объектов Киева за время полномасштабной войны РФ против Украины", – написала министр.

В ночь на 24 мая Украина подверглась массированной атаке со стороны России. В Минобороны РФ заявили об использовании ракетного комплекса "Орешник", в заявлении ведомства говорилось, что российские войска нанесли удар по "объектам военного управления" Украины этой ракетой, а также ракетами "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системой "Орешник" был нанесен удар по городу Белая Церковь в Киевской области. Точное место падения ракеты украинские силы не раскрыли. Местные власти сообщали, что в районе удара поврежден гаражный кооператив и здания предприятия.

Блогеры пишут о массированных российских ударах как о демонстрации жестокости, которой нет объяснения.

Ivan Liptuga

Двое погибших спящих гражданских. Пятьдесят шесть раненых, среди них дети. Это их стратегический результат за миллиард долларов? Это их "спецоперация". Это их "величие".

Они не могут сдвинуться с места на фронте. Не могут взять ни одного сколько-нибудь значимого населённого пункта. Не могут победить армию страны, которую четыре года назад собирались взять за три дня. И в конвульсиях, в агонии, в бессильной злобе херачат ночью по спальным районам, по музеям, по рынкам, по магазинам, по гаражам.

Импотенты на поле боя, которые компенсируют свою несостоятельность количеством боеприпасов, выпущенных по спящим людям.

Тупое зло и бессилие одновременно.

Месяц назад была сороковая годовщина Чернобыльской катастрофы. Была открыта новая экспозиция, над созданием которой больше трёх лет жизни работала моя коллега по Министерству экономики, мой бывший заместитель, а ныне директор музея Vitalina Martynovska. Три года работы. Памятник архитектуры. Память о катастрофе, которую породила та же самая система. Тот же культ страха, то же отношение к человеку как к расходному материалу, то же враньё на всех уровнях, от оператора смены до генсека.

Сорок лет спустя они вернулись и добили то, что оставалось от памяти. Шахедом за пятьдесят тысяч долларов. По музею, который восстанавливали три года.

Твари. Просто твари. Озверевшие, выжившие из ума параноидальные шизофреники с ядерной кнопкой.

Других слов у меня для них нет.

Tatiana Anikina

Знаете, а ведь действительно, им никаких денег не жалко.

С загаженной территории с островками показного благополучия вроде московского, с Патриками, с велодорожками и "пространством искусств", они уничтожают благополучие непоказное. Реальную достойную, красивую, недоступную и даже не снившуюся подавляющему большинству россиян жизнь.

Ежедневно и еженощно.

За бешеные деньги.

Потому что покорить украинцев и превратить их подобие себя не могут.

Yigal Levin

В последнее время М*сква свои масштабные удары часто пытается подать как якобы удары возмездия: мол, это ответка за эффективные и массовые удары Украины по Р*ссии.

Которые, к слову, в отличие от р*ссийских ударов по мирным целям, выносят НПЗ, фабрики, корабли, логистические узлы, арсеналы, порты, штабы армии и ФСБ и т. д.

Этот тезис бесконечно нелеп, так как войну начала Р*ссия, следовательно, все действия Украины – это реакция.

То есть, когда Киев бьет по Р*ссии, он как раз-таки непосредственно отвечает.

Что вполне логично: война никогда не происходит в одни ворота.

Если ты решаешь кого-то бомбить, то будь готов, что бомбить будут и тебя.

Р*ссия же ведет себя максимально инфантильно, как и ее граждане, которые ахают, когда у них начинаются прилеты.

Вместо признания ответственности, мол, да, мы начали, мы бомбим, проблемы с этим? – М*сква, как обосравшийся подросток, подает свои удары как ответку на... ответку?

Не надо быть надмозгом, чтобы включить формальную логику: никто ведь Р*ссию не бомбил и даже не готовился к этому, пока она сама не начала войну.

Что будет дальше, более чем понятно: в то время как Р*ссия давно уже бьет во всю свою мощь – тот же "Орешник" уже в третий раз запустили, – удары Украины только растут.

Украина в 2022 году била слабее, чем в 2023-м, в 2024-м она била слабее, чем в 2025-м, а сегодня мы в 2026 году, где порой удары Киева по масштабу урона превосходят удары М*сквы.

У войны есть неумолимая логика прогрессии: последующие удары Украины – реальные удары возмездия – будут еще масштабнее и сильнее, чем они были в начале этого года.

И да, р*сские должны быть бесконечно благодарны украинцам за то, как именно они ведут свою войну.

Потому что взять те же FP-5 с тонной взрывчатки и просто захерачить по мирняку – большого ума не надо.

И да, такая возможность у Украины есть.

Есть, но Киев на это не идет, и когда война кончится, я бы на месте р*сских бесконечно благодарил и был бы признателен великодушным украинцам.

Ну а пока война не кончилась, каждый житель РФ должен четко понимать, что ударов из Украины станет еще больше и что виновник всего этого только один – Кремль.

Положения довольно банальные и очевидные, но кто нам виноват, что русские – это бесконечные инфантилы.

Беда только, что кровавые инфантилы.

Януте Лаиминга

Такие масштабные удары, какие произвела РФ по Киеву в ночь на 24 мая, всегда готовятся заранее. То есть сначала был подготовлен удар, а уже потом Путин нашел повод для него. Удар готовился заранее для запугивания украинцев, а также, чтобы создать "красивую картинку" для внутренней аудитории и как попытка держать под прицелом значительную часть Европы.

Надо было срочно показать им, что есть еще ягоды в ягодицах Кремля. Желание разбомбить Киев "Орешником", "Искандером", "Кинжалом", "Цирконом" и другой мерзостью у Путина было неутолимо. Он хотел это сделать еще в начале мая, но Зеленский тогда спутал все его планы. Потом был визит в КНР, когда Путину надо было показать Си Цзиньпину якобы своё "миролюбивое" нутро. Теперь Кремль уже не удовлетворяет просто нервотрепка и угрозы. ВС РФ теперь способны наносить ущерб, а затем это анализировать всем путинским скопом.

Теперь Путин в отчаянии и боится той самой последней капли терпения. Его рейтинги упали до минимумов за все время войны, элиты не понимают конфигурации будущего, региональные бюджеты трещат под давлением военных расходов, народ близок к бунту. И вот Россия в ночь на 24 мая атаковала Киев. Удары начались перед часом ночи и продолжались до утра.

Это демонстрация жестокости Кремля и пренебрежение как человеческой жизнью, так и мирными переговорами. Цена жизни в путинской России = нулю, тогда как в демократическом цивилизованном мире жизнь бесценна. Для Запада любая атака с путинской стороны, любая единичная человеческая гибель – это недопустимая трагедия, так как Запад мыслит и чувствует по- человечески, гуманистически. Террор России против мирного населения – это не ее сила, а ее отчаяние…

Немцов правильно охарактеризовал Путина, как долбанутого. А значит от долбанутого можно ждать только долбанутых действий.

Александр Руднев

Вокруг российского "Орешника" Кремль месяцами строил почти мистический культ.

Мол, это не ракета, а кара небесная. Новое "неперехватываемое" чудо-оружие. Гиперзвук, вольфрам, "налогов нет", бункеры дрожат, НАТО в панике, мир замер.

А потом наступает реальность.

Ночь на 24 мая. Масштабный налёт на Киев и Киевскую область: 90 ракет, 600 дронов, баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы", "Цирконы", "Шахеды", ложные цели – весь этот железный зоопарк российской военной истерики. И среди всего этого, тот самый "Орешник", которым Кремль пытался напугать уже не только Украину, но и весь Запад.

Что в итоге?

Да, есть двое погибших и десятки раненых. И это преступление. Каждый погибший – это не статистика, а человеческая жизнь.

Но если смотреть именно на военный результат, картина для путинской банды из Кремля унизительная.

После налёта с огромным количеством средств поражения, после всей этой показательной "ракетной симфонии", после запуска дорогих ракет и сотен дронов – жертв оказалось несравнимо меньше, чем рассчитывали в Москве. Потому что работали ЗСУ. Работала ПВО. Работали РЭБ, мобильные группы, расчёты, службы спасения. Работали люди, которые годами учатся выживать под террором государства, воображающего себя империей. Граждане надёжно укрылись в бомбоубежищах.

И вот здесь особенно смешон миф об "Орешнике".

Потому что если отбросить телевизионный дым и посмотреть на технику, перед нами не магия, а очень дорогая и очень сложная инженерная конструкция с кучей ограничений, которая при стоимости под 100 миллионов долларов, поразила гаражи;)

…На бумаге – "неперехватываемый Орешник".

В телевизоре – оружие Судного дня.

В реальности – очередная дорогая попытка Кремля компенсировать военную беспомощность театральным ужасом.

Потому что если для удара по Киеву и области нужно поднимать десятки ракет, сотни дронов, запускать редкие "страшные" игрушки, а результат всё равно не соответствует кремлёвской истерике, то это не демонстрация силы.

Это демонстрация отчаяния.

Россия всё ещё может убивать. Это правда.

Россия всё ещё может разрушать дома, школы, магазины, склады, дороги.

Но всё меньше похоже, что Россия способна победить.

Кремль пытается продать миру идею: "Смотрите, мы можем достать куда угодно".

Но мир видит другое: огромная страна с ядерным арсеналом вынуждена ночью забрасывать города сотнями дронов и ракет, чтобы потом радоваться попаданиям по гражданской инфраструктуре. Пострадал торговый центр рынок, несколько музеев и жилые дома...

Это не мощь.

Это технологически дорогой террор.

Это военная импотенция, прикрытая словом "гиперзвук".

И ещё один важный момент…

…Чем дольше Москва делает вид, что террор – это стратегия, тем ближе момент, когда сама российская военная машина начнёт получать значительный отпор – ясно, больно и по назначению.

"Орешник" должен был напугать Украину.

А получилась очередная реклама того, что Украина выстояла.

P.S. И очень символично, что почти сразу после слов Андрея Звягинцева в Каннах Путин фактически дал свой ответ.

Звягинцев, снявший потрясающий фильм "Минотавр" о жизни обычной российской семьи во время войны – о страхе, молчании, потере, внутреннем распаде и тех человеческих жертвах, которую путин и его банда требуют от миллионов людей, – со сцены Канского фестиваля на весь мир сказал простую человеческую вещь: "Закончите уже эту бойню".

И этот призыв был услышан.

На него ответили.

Не миром.

Не переговорами.

Не попыткой остановить убийства.

На него ответили идиотским "Орешником", сотнями дронов и очередным ночным ударом по украинским городам.

Вот и весь диалог с Кремлём.

Один человек говорит о совести, жизни и цене войны.

А в ответ из Москвы прилетает железо.

Потому что у этой власти больше нет языка. Есть только ракеты, страх, ложь и бессмысленная жажда продолжать бойню любой ценой.

Katia Margolis

Киев пылает. Страшная ночь.

Они приближались. Их сбивали. Падали обломки. Пылало и взрывалось…

"за все вторгнення я не пам'ятаю такого.

зараз летіло, бахало, вибухало нонстоп".

20, 40, 50, 70…245

Это смертельные дроны над Украиной.

85 – это сегодняшний возраст умершего поэта, который написал по-русски про "руины, кости посмертной радости с привкусом Украины" (это цитата из стихотворения Иосифа Бродского – Прим.РС)

Какая связь? – напишут в 111100001-й раз мне с возмущением бывшие культурные соотечественники.

Стихи, мол, неудачные. Он их не опубликовал. Он написал тысячи других куда более значительных и прекрасных строк. Он давно умер. Культура ни при чем. Это ж не поэты, а ракеты виноваты.

Это не мы, это они.

Это случилось, вышло, получилось. Это общая беда…

А я отвечу: пока поэты заслоняют для нас/вас ракеты, пока не мертвые писатели, а мы/вы, сегодняшние их читатели ни за что не отвечают, пока главное величие замысла, а не личная ответственность, пока вы не видите связи между 14 баллистическими ракетами, 245 дронами и 85-летием того, чей юбилей собираетесь сегодня отмечать, забыв про дроны и сделав вид, что некоторые строки никогда не были написаны (и да, не опубликованы, но разошлись повсюду, как сбежавший из лаборатории смертельный вирус), из России во все пределы будет лететь война и смерть.

И через вас.

И через нас.

Формула Штутгартского исповедания немецкой вины тут как нельзя уместна.

Alexandr Kabanov

Киев. Мы в порядке, несмотря на убийственно-жуткую ночь.

Благодарю сердечно за со-переживание френдов и подписчиков.

В Киеве (на момент публикации этого поста): 2 погибших и 77 раненых.

По данным ВСУ: враг применил 90 ракет (в том числе и "Орешник") и 600 разных типов дронов. Основной удар пришёлся по Киеву.

Три стихотворения о Киеве (в тему) и не только – из моей новой книги "Чудесным образом"

* * *

Как часто человек не прав,

как трудно смерти с ним ужиться,

он закрывает двери в шкаф

и в коридоре спать ложится.

И засыпает, приняв яд

спасенья в виде алкоголя,

а киев – вновь и вновь бомбят,

а там, во сне – покой и воля.

Там звёзды спелые висят –

всем полуночникам на ужин,

он спит, ему за шестьдесят,

он больше никому не нужен.

Быть жертвою меж двух огней

на капище мироточивом,

иль быть в ненужности своей

и в одиночестве счастливом?

Сирена: то верёвки вьёт,

купаясь в поднебесном мыле,

то воет, чувствуя прилёт,

и молится, чтоб наши – сбили.

Чтоб я нашёл для вас строфу,

проверенную при бомбёжке:

не закрывайте дверь в шкафу,

не закрывайте дверь в шкафу –

ведь шкаф – убежище для кошки.

Там, веря в чёрно-белый свет,

на плечиках зимует тога,

и если даже кошки нет –

не закрывайте, ради бога.