Украинский "удар возмездия". Битва ПВО с дронами над Москвой

В воскресенье российская столица подверглась одной из самых массированных украинских атак за все время полномасштабного вторжения России в Украину. Украинским дронам удалось поразить несколько чувствительных целей: например, Московский НПЗ и нефтеналивную станцию под Солнечногорском.

Вместе с этим настоящая воздушная битва между дальнобойными украинскими БПЛА и российскими системами ПВО развернулась в небе над Химками и другими районами к северо-западу от российской столицы.

Радио Свобода с 2023 года с помощью открытых источников фиксирует построенные после начала вторжения позиции ПВО в Москве и Московской области, работа некоторых из них попала на видео и фото очевидцев в минувшее воскресенье. Многие из пораженных целей и поврежденных в результате удара гражданских объектов оказались расположены в непосредственной близости от ранее найденных нами систем ПВО, хотя прямых доказательств того, что ракеты "Панцирей" ответственны за жертвы или причиненный ущерб, на этот момент нет.

"Наши партнеры видят, как все изменилось"

Эти слова написал Владимир Зеленский вечером в воскресенье, комментируя украинскую атаку на российскую столицу. Действительно, весной 2023 года, когда Москва впервые подверглась массовому удару украинских дронов, изменилось многое: тогда это были медленные беспилотники со сравнительно небольшой боевой частью, которые не причинили значительного ущерба и лишь заставили российские власти экстренно размещать вокруг столицы системы ПВО малого радиуса действия – такие, как "Панцирь-С1". Сейчас речь идет о дронах-камикадзе FP-1 компании FirePoint, той же самой, которая производит новые украинские крылатые ракеты "Фламинго", и о реактивном "дроне-ракете" под названием "Барс" с боевой частью до 60 килограмм, производство которых год назад обещала частично профинансировать Германия.

При этом в России в том, что касается защиты от дронов (по крайней мере в больших городах, а не на фронте) все осталось более-менее по-прежнему. Москву защищают преимущественно ЗРК "Панцирь-С1", башни и подиумы с которыми были выстроены вокруг нее в виде нескольких "колец" (самое дальнее от центра кольцо защищает еще и критически важные для энергосистемы Москвы электроподстанции).

На сегодняшний день на интерактивной карте Радио Свобода – более 100 позиций ПВО, построенных в Москве и Московской области после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Стоит отметить, что "Панцирь-С1" не зарекомендовал себя как самая эффективная система противовоздушной обороны: еще в 2020 году Турция успешно уничтожала эти установки дронами в Сирии, а совсем недавно, во время атаки украинских БПЛА на порт в Усть-Луге Ленинградской области установленному там "Панцирю" удалось сбить лишь 1 из 19 дронов.

Опасное соседство

Ранним утром 17 мая мужчина и женщина, живущие в доме на Лобненской улице на севере Москвы, стали свидетелями работы российской системы ПВО, пытавшейся сбить украинский дрон над Химками. Момент запуска и падения ракеты, которой так и не удалось сбить дрон, они записали на видео, которое позже было опубликовано украинскими телеграм-каналами. "И куда он упал?", – задается вопросом один из звучащих за видео голосов.

Радио Свобода геолоцировало точное место съемки, а также установило, что система ПВО на видео установлена на вершине законсервированного мусорного полигона в подмосковном Долгопрудном. Эту позицию ПВО мы обнаружили еще в 2023 году. Тогда, судя по спутниковым снимкам, она была оснащена двумя зенитно-ракетными комплексами "Тор-М2ДТ", предназначенными для использования в суровых условиях Арктики. С тех пор, судя траектории полета ракеты на видео выстрела, "Тор" на вершине бывшей мусорной горы сменил обычный "Панцирь".

На видео видно, что ракета "Панциря" после выстрела пролетает около километра и падает в близлежащий лес. Это хороший сценарий для местных жителей: ранее разгонные блоки и сами ракеты этой системы ПВО не раз попадали в жилые дома.

Разгонный блок ракеты "Панциря" в стене жилого дома в Белгороде, март 2024 года:

Вскоре после того, как выстрел "Панциря" в Долгопрудном попал на видео, московские власти сообщили о женщине, погибшей в результате попадания дрона в частный дом в районе Старбеево в Химкинском городском округе. Старбеево расположено севернее траектории полета ракеты, выпущенной "Панцирем" из Долгопрудного, но всего в 2 километрах от него. Не исключено, что были и другие выстрелы из "Панциря", в результате которых зенитные ракеты или их части упали на жилую застройку в Старбееве. Впрочем, с такой же вероятностью разрушить дом мог и сбитый украинский беспилотник – фотографий с места событий, на которых были бы видны обломки дрона или ракеты, опубликовано не было.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, еще два человека погибли в воскресенье в деревне Погорелки в Мытищинском городском округе в результате попадания дрона в недостроенный частный дом. У жителей Погорелок есть "своя" башня с установленной на ней системой ПВО. Она расположена в деревне Болтино на берегу Пироговского водохранилища, менее чем в полутора километрах от Погорелок.

Похожим образом обстоит дело и в Зеленограде, где в воскресенье одновременно с атакой на завод по производству микроэлектроники "Ангстрем" дрон (если верить сообщениям властей) попал в жилой дом. На фото очевидцев из Зеленограда также оказалась запечатлена вспышка в небе после перехвата БПЛА ракетой ПВО. В этом районе расположены сразу три башни и подиума с "Панцирями", ближайший – менее чем в 4 километрах.

То же самое можно увидеть и в случае с ударом по нефтеналивной станции "Солнечногорская" в деревне Дурыкино, где в результате заявленного властями попадания украинского удара возник пожар и выгорели не менее четырех резервуаров с топливом. Ближайший "Панцирь" на башне расположен менее чем в 3 километрах от этого места.

Также на фото очевидцев попала работа "Панциря", установленного в Химках недалеко от въезда в Москву. Любопытно, что на спутниковых картах "Яндекса", который в последний год размывает изображения военных заводов, аэродромов и других стратегических объектов, эта система ПВО не просто видна, но и сфотографирована не спутником, а с самолета в рамках заказанной правительством Москвы аэрофотосъемки.

Возмездие за возмездие?

В результате воскресной атаки дронов на Москву два БПЛА также упали на территорию Московского НПЗ – без попавших в сеть фото или видеосвидетельств каких-либо попыток сбить их расположенными рядом системами ПВО. Российские "военкоры" негодуют из-за неспособности Владимира Путина обеспечить безопасность жителям столицы и вспоминают, что более 25 "Панцирей" за последние два года были установлены вокруг резиденции Путина на Валдае, где также, как показывают данные журналистских расследований, много времени проводит Алина Кабаева с сыновьями российского президента.

Воскресным событиям предшествовал украинский удар по Москве в ночь на 4 мая, незадолго до парада 9 мая на Красной площади. Тогда как минимум один беспилотник смог преодолеть все "кольца ПВО" вокруг российской столицы и врезался в высотку на Мосфильмовской улице, не долетев до Кремля лишь 6 километров. Вслед за этим Россия в одностороннем порядке объявила о перемирии 8-9 мая, пригрозив Украине "ударом возмездия по Киеву" в том случае, если та попытается сорвать празднования Дня победы атакой дронов.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина – также в одностороннем порядке – объявляет датой начала перемирия ночь на 6 мая. Россия это перемирие тут же нарушила, нанеся по Украине разрушительные удары 6 и 7 мая. Украина, тем не менее, от ударов по Москве в День победы воздержалась, но Россия, несмотря на это, все равно нанесла массированный удар по Киеву в ночь на 14 мая: одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом и привела к обрушению одного из его подъездов. Погибли 24 человека.

Теперь уже российские Z-блогеры говорят о том, что атака дронов на Москву и Подмосковье 17 мая была закономерным "возмездием" Украины за удар по Киеву, который был нанесен вопреки тому, что Киев выполнил требование Кремля не бить по российской столице 9 мая. Так или иначе, произошедшее в воскресенье показывает, что воздушные войны в условиях плотной, а главное высотной городской застройки, всегда будут приводить к жертвам среди мирного населения.

Дроны, чтобы не быть обнаруженными, летят на предельно низкой высоте и не всегда могут оперативно изменить ее или выбрать другую траекторию, чтобы не влететь в очередной "человейник"; ракеты ПВО зачастую срабатывают неправильно, а их разгонные блоки зачастую падают в самых неподходящих для этого местах.

Украинский дрон попадает в верхний этаж дома 2А по ул. Кудрявцева в Химках, 17 мая 2026 года:

Украина опережает Россию в адаптации к новым условиям войны: "Шахеды" и другие беспилотники стараются перехватывать на подлете к Киеву мобильные огневые группы, для этого используется малая авиация и дроны-перехватчики, которые не представляют серьезной угрозы для многоэтажной или частной жилой застройки, но являются хорошей альтернативой для дорогостоящих зенитных управляемых ракет. Об этом, помимо прочего, свидетельствует спрос на такие дроны со стороны стран Персидского залива после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Основная проблема – дефицит и высокая стоимость ракет "Пэтриот" и других сложных систем, которые приходится использовать для противодействия сравнительно недорогим иранским БПЛА, но побочным эффектом смещения фокуса с дорогих ракетных систем на доступные дроны-перехватчики может стать снижение сопутствующего ущерба гражданской инфраструктуре и числа непреднамеренных жертв среди мирных жителей.