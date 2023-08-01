Попытка проучить. Елена Сорокина – об образцах демократии

В Кремле решили проучить западные страны: МИД России выпустил – на полном серьёзе, без шуток – доклад о ситуации с правами человека в разных странах мира. Его авторы утверждают: "Для западных "образцовых демократий" в принципе характерны расистские, неоколониальные взгляды… Подобным взглядам соответствует и стремление западных стран насаждать свой "порядок, основанный на правилах", противопоставляя его международному праву. В этом подходе налицо расистское по сущности деление государств на "имеющих право" эти правила создавать и тех, кто должен неукоснительно выполнять данные Западом указания".

Высказывания российских политиков становятся всё более оскорбительными и агрессивными

В докладе, который призван изобличить западные страны в их русофобских идеях и стремлении "нанести России прямой вред", подробно проанализирована ситуация в 43 странах. Особенно досталось Польше, этой стране посвятили около 6 тысяч слов. Это немудрено, потому что именно Польша, особенно после начала войны с Украиной, является важным элементом кремлёвской гибридной войны против западного мира. В МИД России считают, что именно польские официальные лица отличаются повышенной степенью "антироссийской и антирусской заряженности". Не только в МИДе, впрочем: на минувшей неделе белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко сообщил о том, что осевшие в его стране вагнеровцы "рвутся на экскурсию в Варшаву и Жешув". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев называет поляков "ублюдками" и "патентованными дегенератами", Владимир Путин недавно вспомнил историю, что Польша получила западные земли благодаря Сталину, а "эксперты" в многочисленных московских телешоу регулярно угрожают применить против Варшавы ядерное оружие. В Варшаве говорят о том, что в какой-то степени уже привыкли к давлению со стороны России, а угрозы из Кремля считают блефом: к полномасштабной войне со страной НАТО Россия и Белоруссия не готовы. Эту позицию подтвердил представитель МИД Польши: Россия угрожает месяцами, и в ближайшее время следует ожидать новых провокаций.

В МИД России, как следует из доклада, озабочены состоянием свободы слова и прочих прав человека в Чехии, как и "русофобией и распространением расистских и предвзятых идей". В Праге не скрывают, что считают Россию прямой угрозой для безопасности Чехии и её союзников, поэтому чешская внешняя политика и строится с учётом этого обстоятельства. Как и Польша, Чехия последовательно поддерживает борьбу Украины за независимость, именно эта небольшая страна приняла самое большое количество украинских беженцев из расчёта на душу населения, более 432 тысяч человек. Интересно наблюдать, как в Москве с помощью пропагандистских инструментов мстят Чехии, которая, оказывается, "способна конкурировать с Польшей в русофобии", а также якобы намеревается способствовать распространению нацизма в России, восстанавливая памятники чехословацким легионерам. На доклад МИД России чешский МИД ответил твитом – проблемы Чехии заключаются в том, что мы не похищаем детей, не взрываем больницы и не оккупируем чужие территории: "Убирайтесь из Украины!"

Высказывания российских политиков становятся всё более оскорбительными и агрессивными. Слушать и читать их заявления - занятие не для людей с чувствительной психикой. Основой международной политики Кремля остаются провокации и сознательная эскалация конфликтов. Россия стоит совсем невысоко в международных рейтингах демократии, примерно на двадцатой позиции не от начала, а от конца списка. Однако это в Москве никого не смущает.

Елена Сорокина – журналист и политолог, живёт в Чехии



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