Порт Тамань может прекратить перевалку газа из-за угрозы атак дронов

Экспортный терминал в российском порту Тамань в Краснодарском крае прекратит перевалку сжиженного углеводородного газа на танкеры из-за угрозы атак беспилотниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

На долю российского порта приходится около 7,5% всего российского экспорта углеводородного сырья и около 20% - казахстанского. Железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозки грузов в направлении Тамани.

Собеседники агентства уточнили, что решение принято после атак дронов на Афипский и Ильинский нефтеперерабатывающие заводы 31 мая. Кроме того, источники напоминают, что сжиженный углеводородный газ самый взрывоопасный.

Участники рынка, по данным агентства, планируют законсервировать перевалки на неопределенный срок и рассматривают другие маршруты поставки. Возможно, что российские поставки будут переориентированы на Польшу, на внутренний рынок или Китай.

Российские власти или представители компаний, работающих в порту Тамань, сообщение Reuters не комментировали.

После полномасштабного российского вторжения на территорию Украины дроны неоднократно атаковали объекты, в том числе НПЗ и нефтехранилища в аннексированном Крыму и на территории России. В последние недели атаки участились. Кроме того, 30 мая дроны, атаковавшие Москву, попали в три жилых дома на юго-западе города.

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