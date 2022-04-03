Пощёчины и поцелуи. Рикард Йозвяк – о Варшаве и Будапеште

Эти страны выглядели почти близнецами, раздражавшими Брюссель едва ли не по любому поводу, особенно когда речь шла о том, что в Варшаве и Будапеште называли "традиционными семейными ценностями", и о том, что многие рацвенивали как атаки на независимость судов и свободную прессу. Но теперь вместо царившего в отношениях между Польшей и Венгрией взаимопонимания мы видим растущее недоверие, причиной которому – разное отношение этих стран к военной агрессии России против Украины. Результаты и последствия проходящих сегодня в Венгрии парламентских выборов покажут, рассыпался ли окончательно этот, самый спорный в ЕС, политический альянс.

Сейчас, в разгар войны на востоке Европы, есть по крайней мере пять обстоятельств, определяющих силовые линии внутри треугольника "Брюссель – Варшава – Будапешт". Первое, и самое очевидное, состоит в том, что Польша стала одним из лидеров (если вообще не лидером) европейской поддержки Украины. Во-вторых, также очевидно, что в этой новой роли Польша раздражена тем, как ведёт себя руководство Венгрии. А это, в-третьих, означает: формирование на международном уровне политического альянса между польской правящей партией "Право и справедливость" и доминировавшей в Венгрии партии "Фидес" почти наверняка исключено. В-четвертых, заметно, что в Европейской комиссии всё с большей теплотой относятся к Польше и всё в большей степени изолируют Венгрию. Наконец, эти четыре обстоятельства несомненно окажут воздействие на пятое – на тот результат, который на сегодняшних выборах покажет партия "Фидес", и на то политическое будущее, которое ждёт нынешнего венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

До начала российско-украинской войны Польша была в ЕС фактическим отщепенцем, втянутым в бесконечные критические дискуссии с разными европейскими институциями: о нарушении прав ЛГБТ-сообщества и мигрантов, о недостатках национального природоохранного законодательства и бюджетных темах. Ни один из этих спорных вопросов по существу не разрешён, но все они теперь кажутся второстепенными. Польша, принявшая почти два миллиона украинских беженцев, предстала в новом благородном облике. Эта страна оказалась главным транспортным и гуманитарным хабом для военных и гражданских поставок Украине и принципиальным адвокатом Киева в вопросах европейской интеграции и антикремлёвских санкций. Примечательно, что президент США, посетив саммит НАТО и G7 в Брюсселе, направился в Варшаву, а не в Париж или Берлин.

Пока Польша набирала очки в этой политической игре, Венгрия оставалась "при своих", пытаясь сохранять равноудалённую позицию между Брюсселем и Москвой. Замечу, что кое-какие критические высказывания лидеров ЕС в адрес Венгрии были несправедливыми: эта страна не блокировала ни один из четырёх пакетов санкций, приняла множество украинских беженцев и поддержала общую стратегию Евросоюза. Однако отказ властей Венгрии разрешить поставки оружия Украине через свою территорию и общее негативное отношение к санкциям (прежде всего жёстким энергетическим) как таковым разозлило многих, прежде всего как раз в Польше, где не пожалели крепких выражений в адрес своих соседей. Например, отказ польского министра обороны участвовать в заседании "Вышеградской группы" в Будапеште выглядит очень красноречивым.

Если Вашингтон наградил поляков горячим поцелуем, то почему бы и нам не сделать то же самое?

Известно, что Россия всегда вынуждена была лавировать в своих отношениях с партией "Право и справедливость", с одной стороны, и другими правоцентристскими популистскими европейскими партиями, включая "Фидес", с другой. Когда речь заходила о Кремле, поляки неизменно были "главными ястребами", в то время как Орбан, Матео Сальвини или Марин Ле Пен неизменно оказывались воркующими голубками. Тем не менее, все они пытались образовать в Европарламенте панъевропейскую популистскую супергруппу на базе фракции Европейской народной партии, которую "Фидес" покинула в минувшем году. Эти попытки, скорее всего, теперь окажутся безрезультатными, вряд ли "Право и справедливость" готова улечься в одну постель с "друзьями Путина".

Большинство европейских чиновников, с которыми я беседовал в последние недели, сомневаются в том, что ЕС решится сейчас хоть как-то наказывать Варшаву за прежние прегрешения. Польша превратилась в ключевого участника Евросоюза, играя примерно ту же роль, которую в НАТО играет Турция. "Мы все знаем, что Польша делает вещи, которые нам не нравятся, но смотрим на это теперь по-другому", – сказал мне один дипломат из Брюсселя. А другой добавил: "Если Вашингтон наградил поляков горячим поцелуем, то почему бы и нам не сделать то же самое?" Так что не стоит ожидать ограничений для Польши из бюджетных фондов ЕС, напротив.

А вот Венгрии, скорее всего, щедрости в распределении средств на восстановление экономики после окончания пандемии COVID не дождаться. Многое, конечно, зависит от исхода воскресного голосования. Если венгерская оппозиция одержит неожиданную победу, то и Польше придётся умерить свой пыл, чтобы не выглядеть слишком вызывающе. В целом, не только в Брюсселе надеются на то, что и не слишком убедительная победа "Фидес" сделает Орбана сговорчивее. Одно, впрочем, остаётся ясным: для ЕС пришло время по-новому выстраивать свою политику.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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