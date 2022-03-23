Президент США начал визит в Европу для встречи с союзниками по НАТО

Президент США в среду, 23 марта, начал визит в Европу. Джо Байден намерен обсудить с союзниками по НАТО дальнейшие действия в ответ на российскую агрессию в отношении Украины.

Президент уже прибыл в Брюссель. На 24 марта там запланирован экстренный саммит НАТО, посвященный вопросам вокруг российского вторжения.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам внеочередного саммита НАТО по видеосвязи.

Байден также примет участие во встрече "Большой семерки" и саммите Европейского союза.

В пятницу президент США отправится в Варшаву. 26 марта он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны намерены обсудить военную и гуманитарную помощь Украине.

Как отметил Белый дом, одной из главных задач президента США в ходе поездки станет укрепление единства среди европейских союзников, стран НАТО и стран "Группы семи" на фоне кризиса вокруг Украины.

В рамках подготовки визита госсекретарь США Энтони Блинкен беседовал по телефону во вторник с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, Блинкен в ходе разговора подчеркнул "необходимость сильного и единого трансатлантического ответа" на действия России.

Между тем советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США и их партнеры намерены в четверг объявить о новых санкциях против России. Салливан уточнил, что Вашингтон совместно с Европейским союзом также ужесточит существующие ограничения, чтобы принять меры против возможности их обхода Москвой. Салливан отверг сообщения о том, что США пытаются добиться смены руководства России на фоне санкционного давления.

Представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон и Брюссель "продолжат работу с целью изоляции России на международной арене".