Посла России вызвали в МИД Канады за комментарии, связанные с ЛГБТ

Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады в связи с комментариями в микроблоге российского посольства в Twitter, которые канадские власти посчитали содержащими ненависть к ЛГБТ.

Твиты на странице посольства были размещены после того, как российские законодатели на прошлой неделе приняли законопроект о запрете всех форм так называемой пропаганды ЛГБТ – от книг и фильмов до соцсетей. Критики документа подчёркивают, что он усилит давление на секс-меньшинства.

Твиты российского посольства в Канаде содержали, в том числе, изображение с перечеркнутым радужным флагом, а подпись гласила, что семья – это мужчина, женщина и дети. Посольство также упомянуло министра спорта Канады Паскаль Сент-Онж – открытую лесбиянку, заявившую о "российской гомобофной пропаганде". В комментарии дипмиссии Сант-Онж просят "изучить и объяснить, как она появилась на свет?".

"Неудивительно, что россияне вновь выбрали пропаганду ненависти. Это атака на канадские ценности принятия и терпимости", – говорится в заявлении пресс-секретаря канадского МИД Эмили Уильямс.

Посол Олег Степанов позднее сообщил журналистам, что его вызвали в канадское министерство, чтобы выразить обеспокоенность новым законом о запрете пропаганды ЛГБТ и несогласие с тем, как его комментировала дипмиссия в своих медиаресурсах. По словам Степанова, он дал развернутый ответ и назвал критику со стороны Запада "вмешательством во внутренние дела России". "Мы к ним со своими обычаями и традициями не идем и не насаждаем, и... требуем от коллективного Запада, чтобы они тоже к нам со своими псевдоценностями не приходили", – приводит слова дипломата РИА "Новости".