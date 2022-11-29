Посла России вызвали в МИД Канады за комментарии, связанные с ЛГБТ

Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады в связи с комментариями в микроблоге российского посольства в Twitter, которые канадские власти посчитали содержащими ненависть к ЛГБТ.
Твиты на странице посольства были размещены после того, как российские законодатели на прошлой неделе приняли законопроект о запрете всех форм так называемой пропаганды ЛГБТ – от книг и фильмов до соцсетей. Критики документа подчёркивают, что он усилит давление на секс-меньшинства.
Твиты российского посольства в Канаде содержали, в том числе, изображение с перечеркнутым радужным флагом, а подпись гласила, что семья – это мужчина, женщина и дети. Посольство также упомянуло министра спорта Канады Паскаль Сент-Онж – открытую лесбиянку, заявившую о "российской гомобофной пропаганде". В комментарии дипмиссии Сант-Онж просят "изучить и объяснить, как она появилась на свет?".
"Неудивительно, что россияне вновь выбрали пропаганду ненависти. Это атака на канадские ценности принятия и терпимости", – говорится в заявлении пресс-секретаря канадского МИД Эмили Уильямс.
Посол Олег Степанов позднее сообщил журналистам, что его вызвали в канадское министерство, чтобы выразить обеспокоенность новым законом о запрете пропаганды ЛГБТ и несогласие с тем, как его комментировала дипмиссия в своих медиаресурсах. По словам Степанова, он дал развернутый ответ и назвал критику со стороны Запада "вмешательством во внутренние дела России". "Мы к ним со своими обычаями и традициями не идем и не насаждаем, и... требуем от коллективного Запада, чтобы они тоже к нам со своими псевдоценностями не приходили", – приводит слова дипломата РИА "Новости".
- Закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений Госдума приняла в третьем чтении 24 ноября. Предусмотренные меры должны пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности.
- Подобный закон уже действует с 2013 года, но касался только несовершеннолетней аудитории. Новый законопроект направлен на аудиторию всех возрастов. Юристы и правозащитники опасаются, что закон в том виде, в каком он написан, будет криминализировать любые публичные упоминания ЛГБТ как явления.
- За нарушение закона предусмотрено административное наказание. Штраф за "пропаганду" ЛГБТ для граждан составит до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до пяти миллионов рублей.
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