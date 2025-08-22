После атаки на "Дружбу" поставки нефти в Венгрию вновь прекращены

Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" вновь - в третий раз за последий месяц - прекращены. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, это произошло из-за атаки на нефтепровод "на российско-белорусской границе" со стороны Украины. Сийярто назвал атаку "попыткой втянуть Венгрию в войну" и отметил, что прекращение поставок нефти из России влияет на энергетическую безопасность страны.

Ранее в соцсетях появились видео пожара, возникшего предположительно после атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Унеча Брянской области России, недалеко от границы с Беларусью и Украиной.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") подтвердил удар по станции в Унече, дополнив свой пост словами "Русские, идите домой" на венгерском языке.

Украинские беспилотники уже в третий раз за последние 10 дней атакуют на территории России объекты, связанные с нефтепроводом "Дружба". Власти Венгрии обвиняют Украину в том, что она препятствует поставкам энергоносителей в страну. После предыдущего подобного инцидента, когда в ночь на 18 августа была атакована нефтеперерабатывающая станция в Тамбовской области, глава МИД Украины Андрей Сибига посоветовал Сийярто жаловаться в Москву. 19 августа сообщалось о возобновлении поставок нефти в Венгрию.

В ночь на 21 августа российские войска атаковали город Мукачево в Закарпатской области Украины, где проживает значительное число этнических венгров. Пострадали около 20 человек, возник крупный пожар на предприятии, производящем бытовую технику. Представители властей Венгрии осудили этот удар, но не упомянули при этом Россию.