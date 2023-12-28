Последний выбранный мэр Новосибирска уходит в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит в отставку. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, Локоть получил новое предложение о работе. Временным главой мэрии Новосибирска назначен заместитель Локтя Олег Клемешов.

Собеседники Сибирь.Реалии отмечают, что отставка главы города не была неожиданной, а сам мэр "не справлялся с городом".

Депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть первый раз стал мэром Новосибирска в 2014 году по итогам выборов. На них он выступал как оппозиционный кандидат против вице-мэра, единоросса Владимира Знаткова. По итогам голосования за Локтя проголосовали около 44% избирателей (за Знаткова — 39,5%).

Одним из важных событий в политике Локтя на посту мэра стал так называемый пакт с главой Новосибирской области Андреем Травниковым, когда Локоть публично отказался баллотироваться на губернаторские выборы, а Травников пообещал сохранить прямые выборы главы города. В 2019 году Анатолий Локоть переизбрался на второй срок.

Срок полномочий мэра истекал в 2024 году. В 2023 году депутаты законодательного собрания Новосибирской области поддержали законопроект об отмене прямых выборов мэра города.

Осенью у Локтя случился конфликт со сторонниками войны против Украины. В ноябре мэрия Новосибирска признала, что на общественных кладбищах заканчиваются места.

Через несколько дней после этого заявления депутат заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров ("Единая Россия"), один из создателей добровольческого батальона "Вега", участвующего в войне с Украиной, раскритиковал работу городской администрации из-за того, что военнослужащих хоронят в "неблагоустроенном секторе" Гусинобродского кладбища.

Локоть ответил единороссу, что новое воинское захоронение получится сделать только "при наличии средств" — за это Панфёров назвал мэра "чиновником мелкого ранга" и предложил отправить его на фронт. Позже Локоть поручил выделить 12 соток земли для погребения военных "с соблюдением воинского обряда".

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