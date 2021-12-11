Посол США в Греции представил программу борьбы с дезинформацией

Посол США в Греции представил проект DisinfoHacks по борьбе с дезинформацией. Джеффри Пайетт назвал дезинформацию одной из проблем, с которой встречаются мировые демократии.

Дипломат обратил внимание на дезинформацию о пандемии коронавируса и вакцинации и напомнил слова госсекретаря Энтони Блинкена о масштабной российской кампании вокруг Украины. По словам Пайетта, действия Москвы – часть программы Кремля для оправдания потенциального вторжения на украинскую территорию.

Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.

Москва отрицает предположения, что она готовит крупную операцию. По словам российского президента Владимира Путина, Россия не собирается вторгаться на Украину, но занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.

9 декабря во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден пообещал поддержку Киеву, если Россия атакует Украину, и вновь упомянул готовность ввести жёсткие экономические санкции против Москвы в случае военной агрессии. 11 декабря стало известно, что Вашингтон выделит Киеву 20 миллионов долларов на укрепление границы на севере и на востоке Украины.

Джеффри Пайетт занимал пост посла США на Украине с 2013 по 2016 год. Во время Евромайдана в 2013 году поддержал действия протестующих в Киеве. Дипломат также обвинял Россию в поддержке сепаратистов в Донбассе.

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