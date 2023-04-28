Посол США в Москве: "представляется, что Россия движется в прошлое"

Отношения между Москвой и Вашингтоном находятся "в одной из самых низших точек" за долгое время. Стратегический диалог между странами сложно представим во время войны в Украине, а репутация России находится "в состоянии свободного падения". Об этом американский посол Линн Трейси заявила в интервью газете "Коммерсантъ".
Трейси — первая женщина на посту посла США в России, она была назначена в конце прошлого года. В первом интервью российской прессе дипломат заявила, что ей "печально видеть", в каком направлении движется Россия.
"Печально и тревожно видеть, как снова заглушают голоса несогласия и памяти. И тут, знаете, возникает вопрос: а как это помогает будущему России? — спросила она. Посол подчеркнула, что разногласия Соединенных Штатов с российским правительством — "это не разногласия с народом России".
"Я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов. — Сказала дипломат. — Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России".
По словам Трейси, российская война в Украине ослабила Россию и "заставила россиян платить цену, которая со временем только возрастёт". "И опять встает главный вопрос: как все это поможет будущему России? Ее развитию? Будущему её молодежи, её следующему поколению?" — спросила дипломат.
Она призвала Россию вернуться к соблюдению Договоре о стратегических наступательных вооружениях, освободить арестованного журналиста газета The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.
- Интервью американского посла прокомментировала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она раскритиковала за него газету "Коммерсантъ" и автора, журналиста Елену Черненко. "Так и слышу: мы просто журналисты, делаем свою работу. А ребята на фронте делают свою. Как писал Рождественский: «Просто был выбор у каждого: я или Родина»", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
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