Посол США в Москве: "представляется, что Россия движется в прошлое"

Отношения между Москвой и Вашингтоном находятся "в одной из самых низших точек" за долгое время. Стратегический диалог между странами сложно представим во время войны в Украине, а репутация России находится "в состоянии свободного падения". Об этом американский посол Линн Трейси заявила в интервью газете "Коммерсантъ".

Трейси — первая женщина на посту посла США в России, она была назначена в конце прошлого года. В первом интервью российской прессе дипломат заявила, что ей "печально видеть", в каком направлении движется Россия.

"Печально и тревожно видеть, как снова заглушают голоса несогласия и памяти. И тут, знаете, возникает вопрос: а как это помогает будущему России? — спросила она. Посол подчеркнула, что разногласия Соединенных Штатов с российским правительством — "это не разногласия с народом России".

"Я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов. — Сказала дипломат. — Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России".

По словам Трейси, российская война в Украине ослабила Россию и "заставила россиян платить цену, которая со временем только возрастёт". "И опять встает главный вопрос: как все это поможет будущему России? Ее развитию? Будущему её молодежи, её следующему поколению?" — спросила дипломат.

Она призвала Россию вернуться к соблюдению Договоре о стратегических наступательных вооружениях, освободить арестованного журналиста газета The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.