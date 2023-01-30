Посольство России в Литве отказало в оформлении нового загранпаспорта гражданке России Кристине Завьяловой. Её муж находится в розыске за антивоенную акцию, его обвиняют в дискредитации вооружённых сил России. Как отмечает издание "Вёрстка", это уже третий такой случай за последнюю неделю.

Семья Завьяловых - граждане России, в Литве у них вид на жительство. Владимир Завьялов в апреле 2022 года заменил в супермаркете Смоленска ценники на стилизованные антивоенные листовки. Против него возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков об армии и отправили под домашний арест. После того, как прокуратура запросила для Завьялова шесть лет колонии, он срезал браслет слежения и с женой и ребёнком переехал в Литву. Он был объявлен в России в розыск также за наличие неоплаченных долгов на сумму 30 тысяч рублей.

В декабре Кристина Завьялова подала в посольство заявление на новый загранпаспорт, поскольку у старого истекает срок годности. Однако в посольстве ответили отказом, сославшись на "письмо УФССП [службы судебных приставов] по Смоленской области". Посольство согласилось оформить новый загранпаспорт несовершеннолетнему ребёнку Завьяловых.

Руководитель международной практики правозащитного объединения "Агора", юрист Кирилл Коротеев расценил отказ посольства как нарушение международно признанных прав человека. Как пояснил Коротеев, наличие неоплаченных долгов в России является препятствием для выдачи паспорта. ЕСПЧ признавал, что эти ограничения не соответствуют праву на свободу передвижения по Европейской Конвенции о правах человека, но его решения были проигнорированы российскими властями. Также ограничения не могут распространяться на родственников должника.