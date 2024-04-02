Посольство США в РФ раскритиковало продление ареста Алсу Курмашевой

Посольство США в России раскритиковало решение российского суда о продлении до 5 июня ареста журналистки Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашевой.
"Посягательство Кремля на свободу СМИ в России неприемлемо", — заявила посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси.
У журналистки гражданство США и России. В сообщении американской дипмиссии говорится, что сотрудники посольства были присутствовали на заседании суда в Казани. Посольство также заявило, что продолжит добиваться консульского доступа к арестованной.
Алсу Курмашеву обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса России: о несообщении сведений о себе для включения в реестр "иноагентов" и о распространении так называемых фейков об армии — ей вменяют распространение книги "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину", которую редакция "Idel.Реалии" презентовала осенью 2022 года.
До ареста она жила в Праге. В середине мая прошлого года она приехала в родной город Казань по семейным обстоятельствам.
Перед вылетом домой она была задержана в аэропорту, против неё возбудили уголовное дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Лишь в октябре мировой суд в Казани признал Курмашеву виновной и оштрафовал на 10 тысяч рублей.
Через неделю после оглашения приговора — 18 октября прошлого года — журналистку вновь задержали по другому делу и на этот раз отправили в СИЗО. Ещё через полтора месяца — 11 декабря 2023 года — следствие возбудило ещё одно уголовное дело о распространении так называемых фейков об армии.
- Задержание Алсу Курмашевой осудили правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, президент Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала призыв освободить журналистку.
- Международные организации по правам человека и свободе СМИ также осудили политически мотивированное задержание Курмашевой и призвали к ее немедленному освобождению. Среди них: Amnesty International, Комитет по защите журналистов, Freedom House, ПЕН-Америка, Репортеры без границ, Международная федерация журналистов и Международный институт прессы. Комитет по защите журналистов заявил, что "арест Алсу Курмашевой является на сегодняшний день самым вопиющим примером злоупотребления российским законодательством об иностранных агентах против независимой прессы".
- Государственный департамент США уделяет "огромное внимание" делу Курмашевой. Об этом 18 января заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Внешнеполитическое ведомство до сих пор не признало журналистку неправомерно задержанной — по словам Миллера, это не означает, что такие усилия не прилагаются.
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