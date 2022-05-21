Черное море – новый театр войны между Киевом и Москвой? Будет ли НАТО пробивать морской коридор для вывоза зерна из Украины на мировой рынок? "Азовсталь" – сдача в плен или плановая эвакуация защитников металлургического комбината? Две версии эпической битвы за Мариуполь.

40 миллиардов долларов на победу Украины над агрессором. Сенат США одобрил гигантский пакет военной, гуманитарной и экономической поддержки Киеву. Удастся ли с помощью зенитно-ракетного комплекса "Патриот" остановить наступление российских войск?

Как Путин принял решение о войне? Почему "спецоперация" изначально была обречена на провал, на какие источники информации опирался президент перед ее началом, и почему никто в ФСБ не говорил правду о реальном положении дел в Украине?

Завод Renault уходит из России, цеха бывшего АЗЛК перейдут в собственность правительства Москвы. Власти столицы намерены возобновить там производство автомобилей под брендом "Москвич". Зачем Собянин повторяет ошибки Лужкова?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с бывшим советским разведчиком Юрием Швецом, главным редактором издания "Важные истории" Романом Аниным и автомобильным экспертом и социологом Сергеем Асланяном.

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