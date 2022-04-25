Во время вторжения в Украину погибло больше 30 старших офицеров

Российская армия потеряла как минимум 317 офицеров за два месяца войны с Украиной, треть погибших — это старший и высший командный состав, в звании от майора до генерал-майора. Об этом говорится в исследовании издания "Медиазона" о погибших российских военных.

Россия не раскрывает потери в войне с Украиной, в последний раз официальное сообщение об этом было ровно месяц назад. Тогда министерство обороны заявляло о гибели 1351 военнослужащего. Украинская сторона, не раскрывая свои потери, заявляет, что Россия потеряла убитыми более 20 тысяч человек.

"Медиазоне" удалось изучить сообщения о гибели более 1700 россиян в войне, появлявшихся в открытых источниках. Согласно исследованию, большие потери армия несла с первых дней войны. Большинство погибших — военнослужащие из небогатых регионов. Самые высокие потери в двух республиках: Дагестане и Бурятии.

Большинство погибших, о возрасте которых известно, в возрасте 21-23 лет. Значительные потери понесли силы ВДВ морской пехоты и спецназа, которые являются наиболее подготовленными военными в российской армии — таких среди известных погибших около трети.

Среди погибших российские сообщения подтвердили гибель 44 офицеров в звании от майора до подполковника. Кроме того, признана гибель двух генерал-майоров. Украинская сторона настаивает, что смогла убить 10 генералов. В условиях военного времени эти утверждения плохо поддаются проверке, однако стороны вооружённых конфликтов обычно склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать успехи противника.