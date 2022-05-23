Почти все боеспособные подразделения российской армии участвуют в войне с Украиной, оставшиеся прикрывают границу со странами НАТО. В боевых действиях принимают участие подразделения из 52 регионов России и аннексированного Крыма. Об этом говорится в исследовании издания "Проект".

Издание верифицировало сообщения в российских и региональных СМИ, изучило видеозаписи с пленными, открытые источники и государственные базы и установило, что в боевых действиях принимают участие все 11 общевойсковых и одна танковая армия, все наступательные силы ВДВ, все существующие соединения разведки, морская пехота всех четырёх флотов. В мирное время эти подразделения дсилоцируются от Калининграда до Камчатки.

Редакции удалось определить более 160 человек, руководящих или руководивших российскими войсками, от высших офицеров министерства обороны до командиров полков. У каждого третьего высшего командира, наступавшего на Украину, "Проект" обнаружил долги, в том числе за услуги ЖКХ и по алиментам. У 23 процентов перед вторжением был реальный боевой опыт. Биография каждого восьмого в списке оказалась связана с Украиной — они или родились там, или учились.

Не менее 20 установленных командиров российского вторжения по состоянию на середину мая уже погибли. Четверо из них закончили свою жизнь там же, где и родились, — в Украине, пишет "Проект".

Российские власти отрицают состояние полномасштабно войны с Украиной и называют её "специальной военной операцией". Отказавшихся использовать такую формулировку штрафуют за дискредитацию российской армии.