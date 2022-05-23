Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Проект" рассказал об участии всех боеспособных подразделений российской армии в украинской войне

Российский солдат в Мариупольском драматическом театре

Почти все боеспособные подразделения российской армии участвуют в войне с Украиной, оставшиеся прикрывают границу со странами НАТО. В боевых действиях принимают участие подразделения из 52 регионов России и аннексированного Крыма. Об этом говорится в исследовании издания "Проект".

Издание верифицировало сообщения в российских и региональных СМИ, изучило видеозаписи с пленными, открытые источники и государственные базы и установило, что в боевых действиях принимают участие все 11 общевойсковых и одна танковая армия, все наступательные силы ВДВ, все существующие соединения разведки, морская пехота всех четырёх флотов. В мирное время эти подразделения дсилоцируются от Калининграда до Камчатки.

Редакции удалось определить более 160 человек, руководящих или руководивших российскими войсками, от высших офицеров министерства обороны до командиров полков. У каждого третьего высшего командира, наступавшего на Украину, "Проект" обнаружил долги, в том числе за услуги ЖКХ и по алиментам. У 23 процентов перед вторжением был реальный боевой опыт. Биография каждого восьмого в списке оказалась связана с Украиной — они или родились там, или учились.

Не менее 20 установленных командиров российского вторжения по состоянию на середину мая уже погибли. Четверо из них закончили свою жизнь там же, где и родились, — в Украине, пишет "Проект".

Российские власти отрицают состояние полномасштабно войны с Украиной и называют её "специальной военной операцией". Отказавшихся использовать такую формулировку штрафуют за дискредитацию российской армии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG