Сайт телеканала российского министерства обороны "Звезда" удалил поздравление командующего Воздушно-десантными войсками с днём ВДВ. На видео генерал-полковник Михаил Теплинский косвенно признаёт высокие потери российских военных в войне в Украине. Внимание на это обратило издание "Агентство".

В поздравлении Теплинский сказал, что гордится тем, что за полтора года войны "более пяти тысяч получивших ранения десантников после лечения вернулись на фронт, а свыше трёх с половиной тысяч наших раненых вообще отказались покинуть передовую". Таким образом, признаётся, что у ВДВ, только одного из российских родов войск, зафиксировано не менее 8,5 тысячи раненых.

Россия не раскрывает потери в войне с Украиной, оценка в 8,5 тысячи раненых — самая высокая из сделанных российскими официальными лицами за всё время войны. Несмотря на то, что Теплинский не называет число погибших, можно предположить, что речь идёт о тысячах убитых в войне десантников.

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года сообщалось о высоких потерях, которые несут войска ВДВ. Ведущие подсчёт потерь журналисты "Медиазоны" и Русской службы Би-би-си подтвердили, что к 28 июля погибли не менее 1842 десантников, в том числе 322 офицера. Среди них — как минимум 37 старших офицеров, включая генерал-майора Андрея Суховецкого и восьмерых полковников.