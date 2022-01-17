Бывший глава отдела внутренней экономической безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение по обвинению в организации нескольких убийств, письменно отказался от положенных ему по закону встреч с правозащитниками. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимные источники в материале, подписанном псевдонимом.

Как рассказал изданию один из членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, его коллеги уже четыре раза пытались встретиться с Пичугиным, которого в июле прошлого года неожиданно этапировали из колонии "Чёрный дельфин" в Оренбургской области в московский следственный изолятор "Лефортово".

Сначала мешали коронавирусные ограничения, затем в контактах с осужденным отказывали сотрудники изолятора. Возникшие препятствия показались наблюдателям подозрительными, и они добились разрешения на личную беседу с заключённым хотя бы через дверь его камеры. Однако Пичугин, даже не подходя к двери, крикнул, что контактировать с правозащитниками не будет.

Последнюю попытку встретиться с Пичугиным правозащитники предприняли на днях. Однако она также не удалась. Охранник передал членам ОНК письменное заявление Алексея Пичугина, в котором тот просил администрацию СИЗО оградить его от любых контактов с общественными наблюдателями вне зависимости от того, кто из них и по какому поводу захочет его видеть.

По утверждению "Коммерсанта", неофициально охранник сообщил, что Пичугин опасается, что члены ОНК связаны с журналистами, а раздавать интервью для СМИ он не намерен.

Следствие и ФСИН категорически отказались обсуждать эту тему. Не комментирует ситуацию и адвокат Пичугина Дмитрий Харламов.

По версии анонимного источника, близкого к расследованию дел, в которых Пичугин был обвиняемым, в "Лефортово" может обсуждается возможность смягчения приговора или помилования Пичугина.

Ранее от бывшего сотрудника ЮКОС пытались добиться показаний на бывшего совладельца нефтяной компании Михаила Ходорковского. Против бизнесмена возбуждено дело об организации заказных убийств, он был объявлен в международный розыск. Однако следствие останавливает то, что Пичугин не признаёт вину и не даёт показаний.