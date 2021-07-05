Правительство задумалось о повышении налогов на 400 млрд рублей в год

Правительство обсуждает донастройку налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022-2024 годах, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в кабинете министров. Идея обсуждалась на заседании правительственной бюджетной комиссии 1 июля в рамках поиска средств для финансирования "стратегических инициатив правительства.

В рамках донастройки предлагается:

повысить налог на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли;

расширить и скорректировать режим налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли;

скорректировать систему уплаты акцизов;

изменить систему налогообложения состоятельных лиц и принять другие меры.

В 2020 году власти уже повышали налог на добычу полезных ископаемых для металлургов, но донастройка предполагает увеличение нагрузки на добычу тех видов сырья, для которых его не было (например, драгметаллы). Акцизы планируют повысить или ввести на сахаросодержащие напитки и некоторые виды алкоголя.

Новая стратегия социально-экономического развития предполагает работу над проектами по пяти крупным блокам: "Новая высокотехнологичная экономика", "Агрессивное развитие инфраструктуры", "Новый общественный договор", "Клиентоцентричное государство", "Национальная инновационная система".

В расширенный список входило 125 проектов общей стоимостью несколько десятков трлн рублей с учетом частных инвестиций, в список отобранных Министерством экономического развития вошло 38 инициатив за 5,6 трлн рублей, которые сейчас дорабатываются с участием деловых объединений и экспертов.