Жителей Сочи предупредили об угрозе наводнения

Оперативный штаб Краснодарского края попросил жителей Сочи собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, предупредили в оперштабе.

"Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", – говорится в сообщении.

4 июля в Сочи начался ливень с ураганным ветром. Власти объявили штормовое предупреждение. Во время ливня в Сочи один человек погиб, еще два получили травмы в результате падения дерева на улице Фрунзе в Адлерском районе.

В населенных пунктах Лоо, Кудепста, Нижняя Шиловка, Хлебороб, Красная Воля, Верхнениколаевское и Ермоловка из-за ветра и ливня была нарушена подача электричества. Всего ураганным ветром в городе повалено 34 дерева. Городские службы работают в усиленном режиме, задействовано более 50 человек и 30 единиц техники.