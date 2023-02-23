Травести не пустили на мероприятие из-за закона об ЛГБТ-пропаганде

В Екатеринбурге травести-артиста Тимура Кидрачёва не пустили на мероприятие свадебного журнала, сославшись на закон о пропаганде ЛГБТ+.
На церемонию Кидрачёв пришёл в образе дрэг-квин Киры Богемы, в котором выступает на сцене. Организаторы грубо попросили его уйти, сказав, что он "выглядит неподобающим образом", рассказал режиссёр Егор Распутин, который был свидетелем случившегося. Распутин заявил, что организаторами "завладел страх", и призвал коллег не бояться.
Организатор церемонии Олеся Сухорукова объяснила, что Кидрачёва не пустили на мероприятие из-за закона об ЛГБТ-пропаганде. "Сейчас ни одна премия не будет это поддерживать. Есть закон, и премия может быть закрыта на основании этого закона, а организаторам выпишут штрафы", – сказала она, отметив, что свой образ Кидрачёв с ней не согласовывал.
- В России с 5 декабря 2022 года запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это грозят штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
- Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
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