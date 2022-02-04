Глава СПЧ попросил Бастрыкина забрать из Чечни дело Мусаевой

Советник президента России и председатель совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина забрать дело Заремы Мусаевой из Чечни. Он предлагает передать расследование в Центральный аппарат ведомства комитета или в управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

"Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные." - заявил Фадеев.

Ранее адвокат Заремы Мусаевой впервые после её задержания и ареста был допущен к ней в СИЗО. Юрист сообщил, что супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева чувствуется себя "очень плохо". Мусаевой тяжело ходить, а её координация в пространстве нарушена. Адвокат намерен настаивать на дополнительных медицинских обследованиях.

Адвокатская палата Нижегородской области намерена обратиться в прокуратуру после того, как несколько сотрудников правоохранительных органов Чечни ударили адвоката Наталью Добронравову во время задержания Заремы Мусаевой. Об этом сообщает издание "Адвокатская улица".

Также стало известно, что "Комитет против пыток" (признан в России "иноагентом") обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России из-за высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и других представителей правительства республики. Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи правозащитника Абубакара Янгулбаева. До этого Кадыров записал видео с угрозами в их адрес, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей". "Комитет против пыток" просит проверить законность таких высказываний.

20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. С момента похищения достоверной информации о судьбе и состоянии здоровья больной инсулинозависимым диабетом Заремы Мусаевой нет. К ней не допускают адвокатов.