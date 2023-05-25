В России выносят 0,15% оправдательных приговоров

Шанс получить оправдательный приговор в российском суде – 0,15%, подсчитал проект "Если быть точным", проанализировав судебную статистику за 2022 год.

Отмечается, что ещё в 2011 году таких приговоров было в разы больше – около 1%. Согласно исследованию, обвинительные приговоры суды выносят в 78% случаев. Около 20% дел прекращают по истечении сроков давности, смерти подсудимого или примирения сторон. Ещё чуть больше 1% заканчивается принудительным лечением осуждённого.

При этом самая высокая доля оправдательных приговоров – до 4% – по статье о превышении полномочий. В исследовании её называют "профильно силовой", так как наказывают по ней в основном военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, сейчас в России формируются новая привилегированная группа – участники вторжения в Украину. Они всё чаще освобождаются от ответственности, с них "по уважительным причинам" снимают обвинения, отмечает проект.

Причина столь низкой доли оправдательных приговоров – в "палочной системе": в России обвинительный приговор – это показатель эффективности работы правоохранительных органов, говорится в исследовании.