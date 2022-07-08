Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 2 тысячи рублей правозащитницу Марину Литвинович по протоколу о демонстрации экстремистской символики.

По словам самой Литвинович, "демонстрация экстремистской символики" заключалась в том, что в своем выступлении в сентябре прошлого года она несколько раз упомянула "Умное голосование". Кроме того, Литвинович будет на год запрещено принимать участие в выборах любого уровня.

Правозащитница в своем телеграме сообщила, что на встрече депутатов КПРФ с избирателями в сентябре она действительно несколько раз произнесла вслух "Умное голосование", хотя не понимает, при чем тут "демонстрация символики". Она также рассказала, что не планировала участвовать в ближайших муниципальных выборах, так как хотела помочь другим кандидатам. О протоколе, по словам Литвинович, она узнала случайно, просматривая базу московских судов.

"Умное голосование" - выборная стратегия, которую в 2018 году выдвинула команда российского оппозиционного политика Алексея Навального. В ней избирателям предлагается поддерживать оппозиционных кандидатов с наибольшими шансами на победу, тем самым снижая вероятность избрания кандидатов от партии власти. Сайт "Умного голосования" блокируется российскими властями наряду со всеми проектами "Фонда борьбы с коррупцией" Навального, который признан в России экстремистской организацией. Сайт и приложение для смартфона "Умного голосования" внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных.

Марина Литвинович - российская политтехнолог и правозащитница. С 2019 по 2021 год она была активным членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), занимавшейся борьбой за права заключенных. 24 февраля Литвинович выступила против вторжения российских войск в Украину.