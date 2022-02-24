Правозащитницу Марину Литвинович задержали в Москве на выходе из дома, сообщила она в своем телеграм-канале.

Ранее Литвинович призвала россиян выйти на антивоенную акцию протеста. "Я знаю, что прямо сейчас многие из вас испытывают чувство отчаяния, бессилия, стыда по поводу нападения Владимира Путина на дружественный нам народ Украины. Но я вас призываю не отчаиваться и сегодня в 19 часов выйти на центральные площади ваших городов, чтобы ясно и отчетливо сказать, что мы, народ России, против развязанной Путиным войны. Мы не поддерживаем эту войну, она ведется не от нашего имени, мы против этой войны. Ничего не бойтесь, выходите на площади и отчетливо скажите", – сказала Литвинович в видеообращении.

Жители сибирских и дальневосточных городов – в Омске, Хабаровске, Иркутске и Академгородке – вышли 24 февраля на одиночные пикеты против войны с Украиной. Многих из них задержала полиция, сообщают корреспонденты Сибирь.Реалий с места событий.