Представители Европы, Украины и США обсудят планы окончания войны

В Великобритании пройдет встреча советников по национальной безопасности из европейских стран, Украины и США, сообщило британское правительство после телефонного разговора в субботу президента Украины Владимира Зеленского и британского премьера Кира Стармера. Согласно этому сообщению, во встрече, на которой будет обсуждаться план окончания войны в Украине, примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В субботу Зеленский также провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Испании Педро Санчесом, премьер министром Эстонии Кристеном Михалом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Всех их президент Украины поблагодарил за поддержку. "Чтобы ответить России на её желание затянуть войну и собрать больше территориальных трофеев, мы должны действовать мудро и скоординированно", — отметил Зеленский в комментарии по поводу разговора со Стуббом. Макрон после беседы с президентом Украины заявил, что будущее Украины не может решаться без Украины.

В пятницу было объявлено о готовящейся встрече на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, посвященной перспективам окончания войны в Украине. Встреча должна состояться 15 августа. Согласно утечкам, касающимся содержания возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой, на которое может пойти Россия и с которым готовы согласиться США, в проекте соглашения есть пункты о территориальных уступках Украины. Утверждается также, что США пытаются согласовать этот план прекращения войны с Украиной и европейскими союзниками.

Зеленский заявил 9 августа, что Украина не будет "дарить свою землю". В социальных сетях он написал, что "не видит сдвигов в российской позиции". "Россияне... навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных для них позиций для возобновления войны", — подчеркнул президент Украины.