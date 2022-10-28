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"Фарс и глупость". Прекращено первое дело по статье о фейках

RUSSIA – Marina Ovsyannikova with a poster "NO WAR. Stop the war. Don't believe propaganda. They are lying to you here."during a live news bulletin on Russia's state TV "Channel One", March 14, 2022

В Нижнем Новгороде прекратили первое дело о военных фейках

В России прекращено первое уголовное дело по статье 207.3 УК (распространение фейков о российской армии). С жителя Нижнего Новгорода сняты подозрения в связи с отсутствием состава преступления. Перерастет ли этот единичный случай в тенденцию? Несмотря на изначально шаткую основу этой статьи Уголовного кодекса, ожидания юристов сдержанные. Закон о "фейках об армии" был подписан Владимиром Путиным 4 марта, сразу после вторжения России в Украину. По этой статье заведено около 5 тысяч уголовных дел.

О прекращении дела сообщил утром 27 октября на своей странице в фейсбуке руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, и его пост звучал достаточно жизнеутверждающе:

"Первое уголовное дело о военном фейке прекращено вчистую. И не последнее. Работал наш адвокат Евгений Губин".

Скрин решения суда о прекращении дела
Скрин решения суда о прекращении дела

По словам самого Евгения Губина, он не имеет права раскрывать сведения о своем подзащитном и какие-то подробности дела. Известно лишь, что оно было возбуждено в мае нижегородским областным управлением Следственного комитета России. В поле зрения следователей попал ролик о событиях в украинском городе Буче, размещенный жителем Нижнего Новгорода на главном городском форуме. Сейчас ролик уже удален из Сети. Видео было изучено экспертами СК, и результат их работы, как признается адвокат, стал для него неожиданностью:

Этот ролик был размещен 3 апреля, а официальная позиция Минобороны появилась позже

– Долго мы тут бились с ними, – рассказывает Евгений Губин. – Следователи провели лингвистическую экспертизу, которая показала, что в действиях моего подзащитного нет состава преступления. Этот ролик о событиях в Буче был размещен моим подзащитным 3 апреля, а официальная позиция Минобороны появилась позже. Таким образом, у моего подзащитного не было никакой заведомо ложной информации. И не было никакого умысла на размещение заведомо ложной информации.

Адвокат Евгений Губин
Адвокат Евгений Губин

Следствие по этому делу вел руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел областного управления СК Андрей Кириллов:

Он делал гадости – и извинялся, извинялся, сожалел...

– Кириллов – единственный в управлении, у кого хоть какая-то "совесть" проступала. Он делал гадости – и извинялся, извинялся, сожалел... – так характеризует следователя один из нижегородских фигурантов политических дел, который просил не называть его имени.

Подполковник Андрей Кириллов
Подполковник Андрей Кириллов

По мнению сооснователя правозащитного проекта "Забрало" Андрея Валенкова, причина прекращения дела – не столько в совестливости следователя, сколько в самой статье, которая изначально сулила следственным органам проблемы:

Все это фарс и глупость, государственная цензура на ровном месте

– С самого начала было понятно, что у них будут проблемы с доказыванием, – говорит Валенков. – Потому что официальная позиция Минобороны сама по себе не является объективным фактором. Если у нас появятся новые доказательства, которые противоречат позиции министерства, – что, эти доказательства сразу становятся фейками? И было понятно, что всё доказывание будет строиться на основании экспертиз, то есть тоже довольно оценочных суждений. Понятно, что никто из этих экспертов не поедет ни в какую Украину, чтобы проверить сведения. То есть всё это фарс и глупость, государственная цензура на ровном месте.

Захоронения людей в Буче, июнь 2022 года
Захоронения людей в Буче, июнь 2022 года

Именно поэтому, продолжает Валенков, в качестве меры воздействия на инакомыслящих в России гораздо популярнее статья о дискредитации Вооруженных сил. Здесь, по сути, для наказания не требуется ничего, кроме вступившего в силу протокола. Дела о военных фейках сложнее и требуют проверки заведомой ложности сообщений:

Это инструмент давления и террора

– Следователи тянут с этими делами и "волокитят" их после возбуждения. Но людей, тем не менее, – тех, кого надо, – они отправляют в СИЗО, под домашний арест и прочим образом тиранят. Ну, просто это такой инструмент давления и террора, а никакой не юридический инструмент, – считает руководитель проекта "Забрало".

Андрей Валенков
Андрей Валенков

Если глава "Агоры" Павел Чиков уверенно пишет, что это не последнее закрытое дело, адвокат Евгений Губин пока ограничивается осторожными предположениями и надеется, что прекращение этого дела поможет и в других делах подобного рода.

По той же статье 207.3 в Нижнем Новгороде был задержан местный активист Алексей Оношкин. Его "фейк об армии" заключался в резкой реакции на разрушение драматического театра в Мариуполе. В соцсетях он написал, что театр был "разбомблен русаками".

Пост Алексея Оношкина во "ВКонтакте"
Пост Алексея Оношкина во "ВКонтакте"

В августе Оношкин был задержан и помещен в СИЗО, но в начале октября эту меру пресечения заменили на госпитализацию в психиатрическую больницу. Еще до возбуждения дела Алексея уже принудительно помещали в стационар психбольницы почти на три месяца – из-за "суицидальных настроений". По всей видимости, так силовики оценили вопрос активиста в видеообращении после очередного административного штрафа: "Вы что, хотите пройти со мной тот же самый путь, что и со Славиной?" (Нижегородская журналистка Ирина Славина сожгла себя перед зданием управления МВД после многочисленных судебных дел, обыска и фактического запрета на профессию. – Прим. ред.)

Алексей Оношкин (фото из аккаунта ВК)
Алексей Оношкин (фото из аккаунта ВК)

По решению суда, Алексей Оношкин должен оставаться под надзором психиатров вплоть до окончания расследования дела. Но, как сообщила сегодня адвокат активиста Кристина Тюрина, и в этом случае есть надежда на то, что дело закроют. Она предположила, что дело Оношкина будет прекращено, но против него примут "принудительные меры медицинского характера".

Труднодоказуемые дела по статье 207.3 в каждом конкретном случае будут иметь свой финал, говорит Андрей Валенков. По его словам, сейчас таких дел немного, но считать статью совсем неактуальной преждевременно:

– Я думаю, они эту штуку могут расчехлять в любой момент – и сворачивать. Так же как было с коронавирусными статьями – там же тоже по делам о фейках пошугали людей первые два-три месяца, а потом об этой практике уже и не было слышно, – полагает правозащитник.

За восемь месяцев в российские суды поступило 4800 административных дел о дискредитации армии, а сумма штрафов за первые полгода составила почти 86 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные базы "ГАС Правосудие" и портала московских судов по состоянию на 19 октября.

Больше всего дел возбудили в Москве (632), Санкт-Петербурге (247), Краснодарском крае (164 дела), аннексированном Крыму (140), Калининградской области (123), Пермском крае (82), Самарской области (79), Республике Коми (77), Карелии (73), Архангельске (70). При этом, например, в Туве возбуждено всего четыре дела, в Омской области – восемь. Ни одного дела не возбудили в Северной Осетии, Чечне, а также Башкирии, Татарстане, Чувашии, Новгородской и Кировской областях.

Из почти трёх с половиной тысяч дел, поступивших в суды первой инстанции, 138 дел было прекращено. По остальным выписаны штрафы. Около 40% решений судов первой инстанции были обжалованы. В 950 случаях суд оставил решения без изменений.

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