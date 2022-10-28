"Фарс и глупость". Прекращено первое дело по статье о фейках

В России прекращено первое уголовное дело по статье 207.3 УК (распространение фейков о российской армии). С жителя Нижнего Новгорода сняты подозрения в связи с отсутствием состава преступления. Перерастет ли этот единичный случай в тенденцию? Несмотря на изначально шаткую основу этой статьи Уголовного кодекса, ожидания юристов сдержанные. Закон о "фейках об армии" был подписан Владимиром Путиным 4 марта, сразу после вторжения России в Украину. По этой статье заведено около 5 тысяч уголовных дел.

О прекращении дела сообщил утром 27 октября на своей странице в фейсбуке руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, и его пост звучал достаточно жизнеутверждающе:

"Первое уголовное дело о военном фейке прекращено вчистую. И не последнее. Работал наш адвокат Евгений Губин".

По словам самого Евгения Губина, он не имеет права раскрывать сведения о своем подзащитном и какие-то подробности дела. Известно лишь, что оно было возбуждено в мае нижегородским областным управлением Следственного комитета России. В поле зрения следователей попал ролик о событиях в украинском городе Буче, размещенный жителем Нижнего Новгорода на главном городском форуме. Сейчас ролик уже удален из Сети. Видео было изучено экспертами СК, и результат их работы, как признается адвокат, стал для него неожиданностью:

Этот ролик был размещен 3 апреля, а официальная позиция Минобороны появилась позже

– Долго мы тут бились с ними, – рассказывает Евгений Губин. – Следователи провели лингвистическую экспертизу, которая показала, что в действиях моего подзащитного нет состава преступления. Этот ролик о событиях в Буче был размещен моим подзащитным 3 апреля, а официальная позиция Минобороны появилась позже. Таким образом, у моего подзащитного не было никакой заведомо ложной информации. И не было никакого умысла на размещение заведомо ложной информации.

Следствие по этому делу вел руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел областного управления СК Андрей Кириллов:

Он делал гадости – и извинялся, извинялся, сожалел...

– Кириллов – единственный в управлении, у кого хоть какая-то "совесть" проступала. Он делал гадости – и извинялся, извинялся, сожалел... – так характеризует следователя один из нижегородских фигурантов политических дел, который просил не называть его имени.

По мнению сооснователя правозащитного проекта "Забрало" Андрея Валенкова, причина прекращения дела – не столько в совестливости следователя, сколько в самой статье, которая изначально сулила следственным органам проблемы:

Все это фарс и глупость, государственная цензура на ровном месте

– С самого начала было понятно, что у них будут проблемы с доказыванием, – говорит Валенков. – Потому что официальная позиция Минобороны сама по себе не является объективным фактором. Если у нас появятся новые доказательства, которые противоречат позиции министерства, – что, эти доказательства сразу становятся фейками? И было понятно, что всё доказывание будет строиться на основании экспертиз, то есть тоже довольно оценочных суждений. Понятно, что никто из этих экспертов не поедет ни в какую Украину, чтобы проверить сведения. То есть всё это фарс и глупость, государственная цензура на ровном месте.

Именно поэтому, продолжает Валенков, в качестве меры воздействия на инакомыслящих в России гораздо популярнее статья о дискредитации Вооруженных сил. Здесь, по сути, для наказания не требуется ничего, кроме вступившего в силу протокола. Дела о военных фейках сложнее и требуют проверки заведомой ложности сообщений:

Это инструмент давления и террора

– Следователи тянут с этими делами и "волокитят" их после возбуждения. Но людей, тем не менее, – тех, кого надо, – они отправляют в СИЗО, под домашний арест и прочим образом тиранят. Ну, просто это такой инструмент давления и террора, а никакой не юридический инструмент, – считает руководитель проекта "Забрало".

Если глава "Агоры" Павел Чиков уверенно пишет, что это не последнее закрытое дело, адвокат Евгений Губин пока ограничивается осторожными предположениями и надеется, что прекращение этого дела поможет и в других делах подобного рода.

По той же статье 207.3 в Нижнем Новгороде был задержан местный активист Алексей Оношкин. Его "фейк об армии" заключался в резкой реакции на разрушение драматического театра в Мариуполе. В соцсетях он написал, что театр был "разбомблен русаками".

В августе Оношкин был задержан и помещен в СИЗО, но в начале октября эту меру пресечения заменили на госпитализацию в психиатрическую больницу. Еще до возбуждения дела Алексея уже принудительно помещали в стационар психбольницы почти на три месяца – из-за "суицидальных настроений". По всей видимости, так силовики оценили вопрос активиста в видеообращении после очередного административного штрафа: "Вы что, хотите пройти со мной тот же самый путь, что и со Славиной?" (Нижегородская журналистка Ирина Славина сожгла себя перед зданием управления МВД после многочисленных судебных дел, обыска и фактического запрета на профессию. – Прим. ред.)

По решению суда, Алексей Оношкин должен оставаться под надзором психиатров вплоть до окончания расследования дела. Но, как сообщила сегодня адвокат активиста Кристина Тюрина, и в этом случае есть надежда на то, что дело закроют. Она предположила, что дело Оношкина будет прекращено, но против него примут "принудительные меры медицинского характера".

Труднодоказуемые дела по статье 207.3 в каждом конкретном случае будут иметь свой финал, говорит Андрей Валенков. По его словам, сейчас таких дел немного, но считать статью совсем неактуальной преждевременно:

– Я думаю, они эту штуку могут расчехлять в любой момент – и сворачивать. Так же как было с коронавирусными статьями – там же тоже по делам о фейках пошугали людей первые два-три месяца, а потом об этой практике уже и не было слышно, – полагает правозащитник.

За восемь месяцев в российские суды поступило 4800 административных дел о дискредитации армии, а сумма штрафов за первые полгода составила почти 86 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные базы "ГАС Правосудие" и портала московских судов по состоянию на 19 октября.



Больше всего дел возбудили в Москве (632), Санкт-Петербурге (247), Краснодарском крае (164 дела), аннексированном Крыму (140), Калининградской области (123), Пермском крае (82), Самарской области (79), Республике Коми (77), Карелии (73), Архангельске (70). При этом, например, в Туве возбуждено всего четыре дела, в Омской области – восемь. Ни одного дела не возбудили в Северной Осетии, Чечне, а также Башкирии, Татарстане, Чувашии, Новгородской и Кировской областях.



Из почти трёх с половиной тысяч дел, поступивших в суды первой инстанции, 138 дел было прекращено. По остальным выписаны штрафы. Около 40% решений судов первой инстанции были обжалованы. В 950 случаях суд оставил решения без изменений.