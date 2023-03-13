Премьер Грузии обвинил украинских политиков во вмешательстве

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал комментарии украинских политиков о недавних протестах в Грузии "прямым вмешательством" в дела страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу Imedi.

Говоря о Зеленском, Гарибашвили заявил, что "когда воюющий человек выходит и комментирует деструктивную акцию в Грузии, которую проводят несколько тысяч человек, – это прямое свидетельство того, что этот человек причастен, мотивирован на то, чтобы здесь что-то произошло".

Также он упомянул украинских политиков и "каких-то неряшливых неудачников", которые "говорят, что нужны перемены, переворот, а это прямое вмешательство [в политику страны]", цитирует Гарибашвили Imedi.

Гарибашвили пожелал Украине прекращения войны, мира и воссоединения страны. "Но сначала позаботьтесь о себе и своей стране, а мы позаботится о нашей стране. Я хочу сказать это всем", – сказал Гарибашвили.

После принятия законопроекта об иностранных агентах в первом чтении 7 марта в Грузии начались многотысячные акции протеста. В Тбилиси они сопровождались стычками демонстрантов и полиции, более спокойные митинги прошли в Батуми и Кутаиси. 9 марта грузинский парламент, в том числе инициаторы законопроекта – правящая партия "Грузинская мечта" и проправительственная фракция "Сила народа", отклонили законопроект во втором чтении, таким образом удовлетворив часть требований протестующих граждан.