В Грузии проходят женские марши против закона об иноагентах

В Тбилиси 8 марта проходят женские марши против нового закона об иноагентах. По оценкам издания Paper Kartuli, в них принимают участие не менее пяти тысяч человек. Участницы раздают стикеры с надписью "Женщины против тотального контроля". Колонна прошла по главному тбилисскому проспекту Руставели и подошла к площади перед зданием парламента. Акции протеста проходят и в других городах Грузии.

Участницы выкрикивают: "Кто мы? – Грузинки! Чего мы хотим? – Грузия – в Европу!" Среди протестующих – лидер партии Droa Элене Хоштария и депутат Тамара Кордзаия.

Содиректор организации "Женщины за общее будущее (WECF) – Грузия" Ида Бахтуридзе заявила Радио Свобода: "В этот день мы должны были говорить о другом. Например, о проблемной в Грузии статье об изнасиловании, об экономических проблемах, с которыми сталкиваются женщины. Но правительство заставило нас столкнуться с потерей нашего будущего. Они перекинули через наши головы конституцию нашей страны. Они отказались дать нам выбор, который заключается в вступлении в Европейский союз".

К маршу женщин присоединяются и мужчины. Площадь перед парламентом заполнена народом. Общий митинг перед парламентом в среду анонсирован на 19 часов по местному времени.