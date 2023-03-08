В Грузии проходят женские марши против закона об иноагентах

В Тбилиси 8 марта проходят женские марши против нового закона об иноагентах. По оценкам издания Paper Kartuli, в них принимают участие не менее пяти тысяч человек. Участницы раздают стикеры с надписью "Женщины против тотального контроля". Колонна прошла по главному тбилисскому проспекту Руставели и подошла к площади перед зданием парламента. Акции протеста проходят и в других городах Грузии.
Участницы выкрикивают: "Кто мы? – Грузинки! Чего мы хотим? – Грузия – в Европу!" Среди протестующих – лидер партии Droa Элене Хоштария и депутат Тамара Кордзаия.
Содиректор организации "Женщины за общее будущее (WECF) – Грузия" Ида Бахтуридзе заявила Радио Свобода: "В этот день мы должны были говорить о другом. Например, о проблемной в Грузии статье об изнасиловании, об экономических проблемах, с которыми сталкиваются женщины. Но правительство заставило нас столкнуться с потерей нашего будущего. Они перекинули через наши головы конституцию нашей страны. Они отказались дать нам выбор, который заключается в вступлении в Европейский союз".
К маршу женщин присоединяются и мужчины. Площадь перед парламентом заполнена народом. Общий митинг перед парламентом в среду анонсирован на 19 часов по местному времени.
- Вчера, 7 марта, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности финансирования внешнего влияния", который также называют "законом об иноагентах". Из 150 депутатов 76 проголосовали за принятие закона, 13 – против, ещё 61 не голосовал. Законопроект обязывает всех юридических и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в специальном реестре. В противном случае нарушителям грозит крупный штраф либо тюремное заключение сроком на пять лет.
- Оппозиция считает, что закон преследует цель подавления инакомыслия и гражданской активности, как это произошло в России. Также они утверждают, что принятие такого закона представляет угрозу для демократии и будет препятствовать интеграции Грузии в Европу.
- Вечером 7 марта несколько тысяч протестующих против принятия этого закона вышли к зданию парламента в Тбилиси, некоторые попытались в него прорваться. Полиция разгоняла демонстрантов водомётами, 66 человек были задержаны.
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