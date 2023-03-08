Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Грузии проходят женские марши против закона об иноагентах

Женский марш в Тбилиси, 8 марта 2023

В Тбилиси 8 марта проходят женские марши против нового закона об иноагентах. По оценкам издания Paper Kartuli, в них принимают участие не менее пяти тысяч человек. Участницы раздают стикеры с надписью "Женщины против тотального контроля". Колонна прошла по главному тбилисскому проспекту Руставели и подошла к площади перед зданием парламента. Акции протеста проходят и в других городах Грузии.

Участницы выкрикивают: "Кто мы? – Грузинки! Чего мы хотим? – Грузия – в Европу!" Среди протестующих – лидер партии Droa Элене Хоштария и депутат Тамара Кордзаия.

Содиректор организации "Женщины за общее будущее (WECF) – Грузия" Ида Бахтуридзе заявила Радио Свобода: "В этот день мы должны были говорить о другом. Например, о проблемной в Грузии статье об изнасиловании, об экономических проблемах, с которыми сталкиваются женщины. Но правительство заставило нас столкнуться с потерей нашего будущего. Они перекинули через наши головы конституцию нашей страны. Они отказались дать нам выбор, который заключается в вступлении в Европейский союз".

К маршу женщин присоединяются и мужчины. Площадь перед парламентом заполнена народом. Общий митинг перед парламентом в среду анонсирован на 19 часов по местному времени.

  • Вчера, 7 марта, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности финансирования внешнего влияния", который также называют "законом об иноагентах". Из 150 депутатов 76 проголосовали за принятие закона, 13 – против, ещё 61 не голосовал. Законопроект обязывает всех юридических и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в специальном реестре. В противном случае нарушителям грозит крупный штраф либо тюремное заключение сроком на пять лет.
  • Оппозиция считает, что закон преследует цель подавления инакомыслия и гражданской активности, как это произошло в России. Также они утверждают, что принятие такого закона представляет угрозу для демократии и будет препятствовать интеграции Грузии в Европу.
  • Вечером 7 марта несколько тысяч протестующих против принятия этого закона вышли к зданию парламента в Тбилиси, некоторые попытались в него прорваться. Полиция разгоняла демонстрантов водомётами, 66 человек были задержаны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG