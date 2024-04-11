Премьер Словакии Фицо заявил, что он за скорейшее членство Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна желает Украине скорейшего членства в Европейском союзе.

Словакия не та страна, которая хочет чинить препятствия, и хочет помочь Киеву в обмене опытом переговоров о вступлении и членстве в ЕС, заявил Фицо в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций. Слова словацкого премьера приводит издание Korzar.

Фицо, среди прочего, отметил, что поддержка Словакией Украины и её амбиций по членству в ЕС – это полноценная поддержка. Шмыгаль заявил в ответ, что благодарен Братиславе за содействие усилиям Украины по европейской интеграции.

По итогам переговоров Фицо и Шмыгаль подписали дорожную карту, договорившись по вопросам железнодорожного сообщения, о сотрудничестве в энергосекторе, о модернизации на границе.

Стороны также обсудили сотрудничество в военной сфере, пишет Korzar. Словацкое руководство предложило Киеву помощь в разминировании территории. Роберт Фицо отметил, что речь идёт не только о помощи с экспертизой, но и о поставках техники для разминирования, об обучении и подготовки соответствующего персонала. Судя по публикации в словацкой газете, Фицо говорил о поставках на коммерческой основе.

Издание одновременно пишет, что Фицо назвал использование российской военной силы в Украине грубым нарушением международного права. Он добавил, что Украине необходимо помочь и проявить солидарность.

Кроме того, Фицо сообщил, что Словакия примет участие в инаугурационном саммите мира в Швейцарии в середине июня, который будет посвящён поискам путей завершения войны в Украине, сообщает в четверг "Европейская правда".