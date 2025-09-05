Премьер Словакии заявил о поддержке вступления Украины в Евросоюз

Братислава поддерживает Киев на пути к членству в Евросоюзе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале после переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

"Я хочу, чтобы Украина вступила в ЕС. Я предложил поделиться своим опытом в переговорах о вступлении", — заявил премьер-министр на пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает словацкое издание Aktuality.

Стороны обсудили экономическое сотрудничество и вопросы энергетической безопасности Европы.

"Проинформировал о нашем разговоре с президентом [США Дональдом] Трампом, о работе с лидерами "коалиции желающих" для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы. И Словакия не останется в стороне", — написал украинский президент в телеграме.

Фицо подчеркнул важность взаимопонимания, несмотря на различия во взглядах.

"По некоторым темам у нас разные взгляды, но такова жизнь, в жизни так бывает. Я уважаю и слышу президента, президент уважает и слышит меня. <...> Как премьер-министр Словакии я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения", — подчеркнул Фицо.

Как отмечает УНИАН, словацкий премьер в ходе брифинга семь раз повторил формулировку о "диаметрально противоположных взглядах" Словакии и Украины.

Вместе с тем, как отмечают словацкие СМИ, тема завершения войны во время пресс-конференции почти не звучала. При этом Фицо отметил, что Словакия поддерживает "все инициативы, ведущие к прекращению огня и миру".

Встреча прошла на фоне обострения отношений между Киевом и Братиславой после недавних атак украинских дронов на нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Словакия и Венгрия обвинили Украину в подрыве энергетической безопасности.

Президент Украины на встрече в Ужгороде заявил о позиции по поставкам энергоносителей. "Украина готова осуществлять поставки газа и нефти в Словакию исключительно при условии, что это не будут российские энергоносители. На этом точка", — заявил Зеленский.

2 сентября Фицо встретился в Пекине с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий премьер — единственный из лидеров стран ЕС, прибывший в Китай на парад по случаю победы во Второй мировой войне.

На встрече с Путиным Фицо рассказал, что выступает против ударов по нефтяной инфраструктуре и хотел бы продолжить сотрудничество с Россией в поставках нефти и газа.