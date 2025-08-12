Преподавателю Эльдару Марченко дали 16 лет из-за атаки дронов в Курске

Второй Западный окружной военный суд во вторник приговорил к 16 годам заключения преподавателя бизнес-академии RMA, жителя Подмосковья Эльдара Марченко по делу о теракте из-за атаки дронов в Курске.

Согласно приговору, первые пять лет срока Марченко проведет в тюрьме, а впоследствии будет переведен в колонию строгого режима.

Обвинение ранее потребовало для 52-летнего Эльдара Марченко 19 лет строгого режима - то есть почти максимального срока по статье об ответственности за теракт, отмечает издание "Медиазона".

Суд признал Марченко виновным в том, что он приехал из Москвы в Курск по заданию украинских спецслужб и "с помощью смартфона" передал кураторам координаты местного аэродрома. В результате с территории Украины на Курск было направлено не менее двух БПЛА со взрывными устройствами. Целей дроны не достигли. Один из них, как отмечается, потерял управление и "столкнулся с многоквартирным домом", второй взорвался в воздухе над частным жилым сектором. Группа, в которую вовлекли Марченко, была создана не позднее августа 2023 года, утверждает следствие.

Эльдар Марченко, которого впервые задержали после обыска в начале августа 2024 года, вину не признал. Он говорил, что сотрудники ФСБ пытали его током после задержания, чтобы выбить признательные показания.

Марченко - преподаватель, организатор соревнований по автоспорту, в 2020–2022 годах он работал корреспондентом и колумнистом в издании "Вот так".