Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина с днём рождения

Пресс-служба президента Азербайджана сообщила во вторник, что Ильхам Алиев позвонил и поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина, которому 7 октября исполнилось 73 года. Отношения между двумя странами оставались крайне напряжёнными после крушения азербайджанского пассажирского самолёта в декабре прошлого года.

"В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией", - говорится в сообщении пресс-службы Алиева. В Баку также отметили, что Путин поблагодарил азербайджанского лидера за поздравления. Другие подробности не приводятся.

Крушение лайнера компании AZAL, в результате которого погибли более 30 человек, привело к заметному ухудшению двусторонних отношений. Самолёт, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане. Власти Азербайджана убеждены, что борт был сбит российскими системами ПВО при попытке посадки в Грозном - по всей видимости, его приняли за украинский беспилотник. Самолёт смог дотянуть до Казахстана, где разрушился при посадке близ Актау. Баку требует от Москвы признания вины и наказания ответственных за гибель самолёта. Путин принес извинения за "инцидент, произошедший в российском воздушном пространстве", но ответственность России официально не признавал.

К дальнейшему охлаждению между двумя странами, отношения которых оставались стабильными и прочными на протяжении долгих лет, привели аресты представителей азербайджанской диаспоры в России и российских граждан - в Азербайджане. Двое выходцев из Азербайджана погибли при полицейском рейде в Екатеринбурге 27 июня 2025 года.

На медиафоруме в Ханкенди в июле Ильхам Алиев, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, посоветовал Украине "не смиряться" с оккупацией её территорий со стороны России.

Как пишет во вторник Азербайджанская служба Радио Свобода, в последнее время контакты между Баку и Москвой постепенно нормализуются. Многие аналитики полагают, что напряжённость не столь глубока, как её представляют. По их словам, власти Азербайджана на самом деле далеки от западных ценностей, говорится в публикации.

Больше новостей Радио Свобода: