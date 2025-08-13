"Точка насыщения". Порвет ли Азербайджан с Россией

Отношения России и Азербайджана, которые после отказа Москвы извиниться за сбитие азербайджанского пассажирского самолета под Грозным не назовешь иначе как конфронтацией, в последние недели еще больше обострились после атаки российских военных 8 августа на нефтебазу азербайджанской госкомпании SOCAR в Одесской области и расположенную там же компрессорную станцию, через которую азербайджанский газ поступает в Украину.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Кремль в том, что удар был нанесен целенаправленно. Несколько азербайджанских СМИ написали, что теперь Алиев может снять запрет на поставки оружия Киеву. Радио Свобода поговорило с экспертами о том, что происходит между Москвой и Баку и чем может кончиться это противостояние.

10 августа Ильхам Алиев поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обе стороны осудили авиаудары России по азербайджанским объектам на украинской территории. Зеленский после разговора с Алиевым заявил, что считает эти удары "целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость".

Радио Свобода изучило спутниковые снимки нефтебазы, о которой идет речь, и может подтвердить, что в результате удара ей был причинен ущерб. Незадолго до этих атак, в конце июля, Украина впервые получила азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору через Болгарию и Румынию.

Москва официально не комментировала удары по нефтебазе и компрессорной станции, Минобороны РФ лишь отчиталось о поражении с 2 по 8 августа ряда целей, в том числе "объектов газотранспортной системы, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины".

Собеседники Радио Свобода сомневаются, что нефтебаза и компрессорная станция могли попасть под российский обстрел случайно. Азербайджанский политолог Фархад Мамедов отмечает, что за три с половиной года войны инфраструктура, принадлежащая компании SOCAR, ни разу атакована не была.

"Российская сторона, в частности Минобороны РФ, утверждает, что использует высокоточное оружие, – соответственно, мы можем сказать, что они знают, куда стреляют. Кроме того, каждый раз, когда президента России спрашивают, как обстоят дела на фронте, он говорит, что все идет по плану. Значит мы можем говорить, что и обстрел инфраструктуры SOCAR также является частью этого плана", – говорит Мамедов.

"Абсолютно понятно, что это был вызов Алиеву, потому что случайно такие вещи не происходят, – считает журналист, знаток Кавказа Вадим Дубнов. – Многие связывают это с первыми поставками газа Украине по Трансбалканскому газопроводу. Но я не думаю, что Москва нанесла удары по этой причине. России, возможно, хотелось, чтобы это выглядело именно так, что она как будто наказала всех за Трансбалканский газопровод. Но скорее всего, Москва просто использовала нужные совпадения для создания такой картины".

Азербайджан меняет позицию?

С начала российского вторжения в Украину Азербайджан занял нейтральную позицию: он не осудил Россию за агрессию, не поставлял сторонам конфликта оружие, но при этом оказывал гуманитарную помощь Украине. Так было до тех пор, пока Россия не сбила азербайджанский пассажирский самолет под Грозным, отражая атаку дронов, и не отказалась принести за этот инцидент прямые и недвусмысленные извинения. В катастрофе погибли 38 человек.

"Азербайджан выступал в поддержку территориальной целостности Украины. На конкретные вопросы о том, как достигать перемирия, Алиев, основываясь на опыте Азербайджана в войне с Арменией, всегда советовал, что нужно останавливать вооруженные действия, но нельзя отказываться от своих территорий. В рамках этой формулы и была позиция Баку.

Наряду с этим Украине оказывалась гуманитарная помощь. На данный момент общая сумма ее составляет 42 миллиона долларов. Азербайджан – номер один среди стран-членов СНГ по объему гуманитарной помощи, оказываемой Киеву. Кроме того, украинские дети периодически приезжают в Азербайджан проходить реабилитацию", – говорит Фархад Мамедов.

Вадим Дубнов отмечает приверженность президента Азербайджана принципу соблюдения территориальной целостности государств. "В отношении войны в Украине у Алиева была очень интересная позиция. Он был последним иностранным гостем, который посетил Москву перед началом войны, буквально за день до российского вторжения он подписал декларацию о союзническом взаимодействии России и Азербайджана. С другой стороны, фетиш территориальной целостности для Алиева – это все. И поэтому, разумеется, его позиция тут – на стороне Украины. Все остальное – НАТО, международное право, нападение, агрессия, военные преступления в Буче и все другие – это десятый вопрос. Он не говорит о том, что такое хорошо и что такое плохо в войне России с Украиной, не осуждает Москву за агрессию, не поддерживает Украину за то, что она противостоит этой агрессии", – отмечает Вадим Дубнов.

Вскоре после разговора с Зеленским президент Азербайджана подписал распоряжение о выделении Минэнерго страны двух миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи Украине. Кроме того, азербайджанское издание Caliber со ссылкой на источники написало, что Баку может снять запрет на поставки оружия Украине, если "Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана". Caliber считается близким к азербайджанским властям.

"Российская патриотическая общественность всегда любила утверждать, что Алиев поставляет летальное оружие в Украину. Доказательств никаких этому не нашлось, но разговоров было очень много, – вспоминает Вадим Дубнов. – Москва сделала эту тему очень чувствительной, и сейчас Алиев ее, разумеется, с удовольствием обыграет. При том, что сам Алиев ничего такого пока не говорил, официальных заявлений никто не делал. Об этом написала лишь газета Caliber – но ее называют "сливным бачком" администрации президента Азербайджана". Дубнов уверен в том, что Азербайджан в итоге не начнет поставлять оружие Украине, так как "это будет уже серьезный вызов".

По мнению политолога Фархада Мамедова, публикация в Caliber может быть ясным сигналом, который власти Азербайджана посылают России: "Я подозреваю, что это организованный слив со стороны правительства Азербайджана, сигнал российской стороне прекратить бомбардировку инфраструктуры, принадлежащей SOCAR. С начала войны Азербайджан не занимался поставками вооружений ни в Россию, ни в Украину. И это сигнал о том, что если такие удары будут продолжаться, то Азербайджан может пересмотреть свою позицию относительно отказа от поставок вооружений. Нужно учитывать, что в Азербайджане и собственных арсеналов достаточно, и есть ВПК, который производит вооружения", – говорит Мамедов.

"Мы идем по конфронтационной спирали"

Напряженность между Москвой и Баку нарастает с прошлого декабря, после крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), летевшего из Баку в Грозный. 25 декабря 2024 года самолет AZAL Embraer E190 при заходе на посадку был по ошибке обстрелян российской системой ПВО, после чего получил повреждения и разбился при попытке приземлиться в аэропорту города Актау в Казахстане. На борту находилось 67 пассажиров, из которых 38 погибли.

Ильхам Алиев заявил, что Баку не считает, что лайнер был сбит преднамеренно, однако ответственность за катастрофу, по его словам, "лежит на представителях Российской Федерации". Алиев потребовал от Кремля признания вины и наказания виновных. Президент России Владимир Путин в разговоре с Алиевым принес извинения в связи с тем, что этот "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России, но никакой ответственности на себя не взял.

Потом отношения между странами еще сильнее обострились после того, как 27 июня в Екатеринбурге были задержаны более 50 этнических азербайджанцев. В результате полицейского рейда погибли два человека, еще двое получили серьезные ранения. МИД России заявил, что эти задержания проводились в рамках расследования тяжких преступлений – речь идет о делах, якобы связанных с убийствами, совершенными в 2001, 2010 и 2011 годах.

Баку потребовал привлечь к ответственности причастных к насилию. После рейда в Екатеринбурге власти Азербайджана отменили в стране все культурные мероприятия, которые организуют государственные и частные российские организации и компании. Затем в Баку задержали и арестовали около двух десятков российских граждан, включая журналистов прокремлевского агентства "Sputnik Азербайджан", лицензия которого в Азербайджане была аннулирована еще в феврале. Некоторым из задержанных россиян были предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и кибермошенничестве.

"На протяжении более чем полугода между странами практически отсутствуют контакты на высшем уровне из-за того, что российская ПВО сбила азербайджанский самолет. Россияне не принесли извинений за это, не наказали виновных и не выплатили компенсаций, – говорит Фархад Мамедов. – Дальше пошло наслоение одних проблем, которые никак не решаются, на другие. Мы идем по конфронтационной спирали, и какие-то периоды отсутствия новостей об ухудшении азербайджано-российских отношений не означают их урегулирования. После таких периодов наступают кризисы, как после екатеринбургских событий, которые приводят к еще большей эскалации".

По мнению Вадима Дубнова, отношения между Москвой и Баку "уже достигли точки насыщения". "Хуже они вряд ли станут, потому что пока конфликт существует на вербальном уровне, на уровне заявлений и деклараций. Но я не уверен в том, что все это затрагивает какие-то сущностные вещи, например, экономические. Азербайджан очень важен для России с точки зрения обхода санкций и других достаточно деликатных вещей. Кроме того, Азербайджан всегда, еще с советских времен, для любого Кремля, кто бы в нем ни сидел, был главным призом на Южном Кавказе. В силу объективных экономических причин, в силу особых внутриэлитных отношений, которые складывались всегда с Баку, еще при Гейдаре Алиеве. И при его сыне Ильхаме традиция продолжилась", – полагает Вадим Дубнов.

При этом старший научный сотрудник кафедры европейского соседства Колледжа Европы в Натолине Нурлан Алиев считает, что на фоне ухудшения отношений с Россией Азербайджан начнет укреплять связи с Евросоюзом:

"Я полагаю, что Азербайджан будет стремиться предпринимать взвешенные, тщательно просчитанные шаги, чтобы избежать дальнейшего провоцирования Москвы. Например, он может уделить больше внимания рассмотрению дела о сбитом самолете в международном суде. В то же время я ожидаю, что Баку будет параллельно работать над укреплением связей с Европейским союзом, как это уже делается с Соединенными Штатами. Для Азербайджана это и необходимо, и неизбежно. Учитывая текущее состояние его отношений с Россией и потенциальные угрозы со стороны Москвы, которые мы уже наблюдаем, страна должна двигаться в этом направлении без промедления", – уверен Нурлан Алиев.