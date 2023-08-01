Президент Чада прилетел с посреднической миссией в Нигер после переворота. Махамат Идрисс Деби Итно впервые встретился с генералом Омаром Тчиани, командующим президентской гвардии, который в пятницу был объявлен главой переходного правительства Нигера.

Кроме того, лидер Чада встретился с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом. Он остаётся заблокированным военными в президентском дворце в столице Нигера Ниамее.

Военная хунта обвинила свою бывшую колониальную державу Францию в подготовке военной интервенции с целью восстановления в должности свергнутого президента. 30 июля протестующие напали на французское посольство в Ниамее, подожгли дверь дипмиссии и топтали горящие французские флаги. Захватившие власть военные запретили вывозить за границу уран с месторождений французской Orano. Париж 1 августа начал эвакуацию своих граждан.

Накануне правительства Буркина-Фасо и Мали выразили свою солидарность с путчистами, предупредив что любое военное вмешательство против Нигера будет рассматриваться как объявление войны их странам.

Франция отвергает сообщения о подготовке военного вмешательства.

При этом экономическое сообщество западноафриканских государств дало хунте неделю на то, чтобы вернуть власть избранному президенту. В противном случае страны сообщества грозят принять все меры для восстановления конституционного порядка, которые могут включать применение силы.

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