Запад не должен бояться проводить красные линии для Москвы. С таким заявление выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич в соцсети X.

Ринкевич отметил, что полностью поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона, который на днях заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины, и призвал продолжать помощь Киеву.

"Мы должны проводить красные линии для России и не бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть повержена. Russia delenda est! (парафраз латинского высказывания Carthago delenda est – Карфаген должен быть разрушен – прим. РС) ", — написал Ринкевич.

Фраза Carthago delenda est принадлежит древнеримскому политику, полководцу Марку Порцию Катону, известному как Катон Старший. Во время войн между Римом и Карфагеном он заканчивал свои речи этим выражением.

Со временем крылатое латинское выражение стало означать настойчивый призыв с врагом или препятствием. Оно не означает призыва к непосредственному разрушению чего-либо.

Москва заявление президента Латвии не комментировала.